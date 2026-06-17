Comenzó el operativo integral del Tren 25 de Mayo con atención médica y trámites gratuitos

Sáenz Peña. La iniciativa permanecerá en la ciudad hasta el 19 de junio. Los vecinos podrán acceder a servicios de salud, vacunación, asesoramiento social y distintos trámites administrativos sin costo.

Este martes comenzó en Presidencia Roque Sáenz Peña el operativo integral del Tren «25 de Mayo», una propuesta que acerca servicios sanitarios, sociales y administrativos a la comunidad de manera gratuita.

El dispositivo funciona debajo de la pasarela, en el horario de 9 a 17, y permanecerá en la ciudad hasta el próximo 19 de junio.

Durante la jornada inaugural recorrieron las instalaciones el intendente Bruno Cipolini; el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Diego Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche; y el secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Germán Rearte.

Atención médica y servicios integrales

A través de 12 vagones especialmente equipados, el Tren ofrece atención en clínica médica, pediatría, odontología, cardiología para adultos, salud mental, obstetricia, enfermería y vacunación.

Además, se realizan controles oftalmológicos destinados a niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, junto con estudios ecográficos y otras prestaciones vinculadas a la atención primaria de la salud.

Trámites y asistencia social

Los vecinos también pueden realizar gestiones ante organismos provinciales como Ñachec, IPRODICH, Registro Civil e INSSSEP, además de acceder a propuestas educativas, culturales y recreativas.

En paralelo, distintas áreas del Municipio participan del operativo con servicios y asesoramiento a través del Programa Municipal de Salud, la Oficina de Empleo, el área de Adultos Mayores, los Centros Comunitarios y la Oficina de Diversidad y Género, entre otras dependencias.

Cómo acceder a la atención

La atención se realiza por orden de llegada. Para acceder a los servicios, los interesados deben concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI), completar el proceso de registro y recibir el precinto correspondiente según la prestación requerida.

Desde la organización señalaron que el objetivo es facilitar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la atención integral de los vecinos mediante un trabajo articulado entre organismos provinciales y municipales.

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