Renunció Sergio Rodríguez, el ministro que hundió la imagen del gobernador

Sáenz Peña. El médico debía ser interpelado en julio por la Legislatura, por el caso médica trucha y posibles muertes generadas.

Hoy 17 de junio se confirmó oficialmente la renuncia de Sergio Rodríguez al Ministerio de Salud del Chaco y su reemplazo por el neurólogo Ricardo Mayol. La explicación formal brindada por el Gobierno provincial fue que Rodríguez dejó el cargo por «motivos personales». El gobernador Leandro Zdero aceptó la dimisión y agradeció públicamente su gestión.

Aunque no exista confirmación oficial, la salida ocurre después de varios meses en los que Salud se convirtió en una de las áreas más cuestionadas de la gestión Zdero.

Entre los temas que erosionaron la imagen del ministerio aparecen primero el caso de la falsa médica, lo que fue probablemente el episodio más grave; segundo el reclamos por falta de médicos visulizandose guardias descubiertas, escasez de especialistas, dificultades para cubrir cargos en el interior, hospitales con servicios reducidos, de hecho el Tren 25 de Mayo contrasta groseramente con mostrar un Ministerio que da respuestas más aún si los vagones son dispuestos en Sáenz Peña donde existe un hospital categoría VI que debería ser un centro de derivación para toda la región; tercero los conflictos salariales jamás resueltos con APTASCH y otros sectores gremiales que mantienen reclamos constantes por recomposición salarial, actualización de bonificaciones, incorporación de personal, y condiciones laborales, además de denuncias de persecución; cuarto el sistema de turnos anunciado como un gran proceso de digitalización y modernización administrativa, pero continuaron apareciendo denuncias por largas filas de madrugada, dificultades para conseguir turnos, falta de implementación uniforme del sistema online, sospechas sobre intermediación en algunos hospitales, y la venta de turnos.

Sin lugar a dudas Salud fue uno de los ministerios que más críticas recibió por parte de gremios, oposición, usuarios del sistema público, algunos intendentes del interior. Por eso Rodríguez tiene mucho que ver en como se agrietó la imagen del Gobernador, pues el problema es que al ser una cartera de contacto directo con la ciudadanía cuando faltan médicos, medicamentos o turnos, el costo político suele trasladarse rápidamente al Gobierno: y hay sectores que capitalizan eso para «pagarselo» al Gobernador.

En la práctica política, muchas veces las renuncias se presentan como «motivos personales» cuando existe también un componente de desgaste de gestión. Rodríguez renunció para no seguir dañando al Gobierno, pero su renuncia es tardía pues el daño que le causó es notorio y una muestra es que Zdero de estar entre los 5 gobernadores con mejor imagen hoy se ubica entre los últimos 5.

Según todos los anuncios oficiales difundidos este miércoles, el reemplazante de Sergio Rodríguez será el neurólogo Ricardo Mayol. Su asunción fue anunciada para este viernes en Casa de Gobierno.

Mayol no es un inexperimentado. Actualmente se desempeñaba como director del principal hospital de la provincia, el Hospital Julio C. Perrando, es un médico neurólogo de larga trayectoria en el sistema sanitario chaqueño, ya había ocupado el cargo de ministro de Salud durante la gestión del exgobernador Roy Nikisch, pero habrá que ver si el Mayol de este tiempo tiene el temperamento demostrado en aquella gestión.

Rodríguez finalmente no puedo dejar en el cargo a nadie de su equipo, ni a Meneses actualmente en InSSSeP ni a Mercadín actual subsecretaria, lo que demuestra que se viene un «timonazo».

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