Comenzó la novena y continúa el recorrido de la imagen peregrina de Itati

Sáenz Peña. El párroco de la comunidad de Itatí, Edgardo Crotti, detalló el cronograma de actividades previstas para celebrar la Coronación de la Virgen el próximo 16 de julio. La imagen peregrina ya recorre los barrios de la ciudad y se prepara una gran jornada rural para el 9 de julio.

La comunidad católica de Presidencia Roque Sáenz Peña vive días de profunda devoción con la presencia de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Itatí, que arribó a la ciudad el pasado 26 de junio. El padre Edgardo Crotti anunció el inicio de la novena y compartió los detalles de una agenda cargada de fe y solidaridad.

El inicio de la novena y la “fiesta del pueblo”

Este martes marcó el comienzo de la novena preparatoria bajo la consigna de meditar las “letanías” o “piropos” a la Virgen en cada celebración. El párroco explicó la distinción de las fechas marianas: “El 9 de julio es la fiesta litúrgica que en Itatí (Corrientes) llaman la fiesta del pueblo, y el 16 es el día de la fiesta de los peregrinos, que en realidad es el día de la coronación de la Virgen“.

Durante estos días, el templo permanecerá abierto para recibir a los fieles, con el rezo del Rosario a las 18:15 y la misa central a las 19:00 horas.

Peregrinación rural y gestos solidarios

Uno de los hitos de la celebración será el jueves 9 de julio. Coincidiendo con el Día de la Independencia, la comunidad peregrinará con la imagen hacia la zona rural. La caravana de vehículos partirá a las 8:30 desde Colectora Norte y calle 28, con destino a las capillas de “la mascota” y Pampanapenay, donde se compartirá la fiesta patronal de la zona.

Además, el padre Crotti destacó la labor social de los jóvenes de la parroquia a través de la “Noche Solidaria”. Este servicio mensual en el Hospital 4 de Junio consiste en acercar alimento caliente y compañía a pacientes y familiares. “Si ella (la Virgen) es peregrina, también a nosotros nos pone en la calle y nos pone a caminar para ser instrumentos de encuentro”, reflexionó el sacerdote.

Cronograma central del 16 de julio

Para el día de la gran fiesta patronal, el jueves 16 de julio, se han dispuesto los siguientes horarios:

Apertura del templo: 08:00 horas.

Misas: 10:00, 15:00 y 20:00 horas.

Procesión: Iniciará a las 16:00 horas.

Previamente, el miércoles 15, se realizará una procesión de antorchas a las 18:00 desde la Plaza Juan B. Justo, seguida de una cantata a María frente al templo.

Fe sin fronteras: transmisiones y cercanía

Entendiendo las dificultades de movilidad de muchos adultos mayores o personas con problemas de salud, la parroquia mantiene las transmisiones en vivo a través de su página de Facebook y por FM Donor 99.9.

Asimismo, como un gesto de cercanía, la imagen será trasladada el sábado 11 a la intersección de las calles 12 y 33 del centro, facilitando que aquellos devotos que viven lejos del templo parroquial puedan acercarse a dejar sus oraciones y agradecimientos.

Finalmente, el viernes 17 de julio la imagen peregrina se despedirá de la ciudad con una última misa a las 07:00 de la mañana.

Fuente: Radio La Red 92.9 MHz

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