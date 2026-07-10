NBCH24: servicios disponibles durante el fin de semana largo

Resistencia. Los canales digitales de Nuevo Banco del Chaco continúan operativos; con NBCH24 Online Banking se pueden realizar pagos, compras, inversiones, consultas y gestiones de productos desde el celular o la computadora.

Durante el fin de semana largo, los clientes de Nuevo Banco del Chaco podrán operar con normalidad a través de los canales digitales de que funcionan las 24 horas. Con motivo del feriado nacional por el Día de la Independencia, el jueves 9 y el viernes 10 de julio no habrá atención presencial en sucursales ni minifiliales de Nuevo Banco del Chaco.

Estarán disponibles todas las operaciones en la plataforma NBCH24 Online Banking en su versión app y web, además de las compras con Débito Chaco 24 y con tarjetas Tuya, Mastercard y Visa de Nuevo Banco del Chaco con todas las promociones habilitadas.

NBCH24: tu banco en el celular

Con NBCH24 Online Banking, los clientes pueden realizar sus operaciones y gestionar todos sus productos desde una sola plataforma. Desde la app o la web se pueden administras las cuentas, tarjetas, movimientos, pagos y más.

NBCH24 Online Banking permite realizar pago de servicios e impuestos, compras con QR, consulta de saldos disponibles y movimientos, aviso de viaje al exterior para tarjetas de débito y crédito, blanqueo de pin y reimpresión de tarjetas de débito, consulta de límites, saldos y movimiento de tarjetas de crédito, inversiones, entre otras.

Además, en NBCH24 con las cuentas sueldo los clientes pueden remunerar el dinero que mantienen en su cuenta, sin necesidad de realizar inversiones, plazos fijos ni movimientos adicionales. El saldo permanece siempre disponible para pagar servicios, realizar transferencias, compras o extracciones, mientras genera un rendimiento automático todos los días.

Tuya para todo

Tarjeta Tuya tiene promociones y planes de cuotas en diferentes rubros para atender todo tipo de necesidades de las familias chaqueñas.

Todos los miércoles está vigente la promoción Día Tuya para comprar en 4 cuotas sin interés con 10% de bonificación en los rubros de indumentaria, calzado, marroquinería, óptica, joyería y regalería.

Además, sigue la promoción Chaco Construye para comprar en 12 y 18 cuotas en comercios adheridos afines a la construcción: materiales, electricidad, iluminación, sanitarios, aberturas, entre otros.

Para consumos esenciales, Tuya ofrece:

Farmacias: 3 y 6 cuotas sin interés en farmacias adheridas de toda la provincia

Combustibles: los días martes y jueves, 3 cuotas sin interés en estaciones de servicios adheridas

Alimentos: Todos los días, 3 cuotas sin interés en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y todos los rubros alimenticios

Servicios: 3 cuotas sin interés en Sameep, Secheep, ATP y municipios

Además, para disfrutar actividades de ocio y entretenimiento Tuya también tiene planes especiales:

Clubes: 3 cuotas sin interés en clubes adheridos

Cines 2×1: todos los días en Cinemacenter y Cines de la Costa

Butaca Uno: 3 y 5 cuotas sin interés

Aerolíneas Argentinas: 3 y 6 cuotas sin interés, 12 cuotas fijas para la compra de vuelos nacionales

Los comercios adheridos y los detalles actualizados de cada promoción pueden consultarse en nbch.com.ar/promociones

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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