Comienzan a subir los casos de Covid y se generan interrogantes de cara al escenario para el invierno

Buenos Aires. Los contagios crecieron un 110% en 21 días, según los datos del Ministerio de Salud. Siete especialistas analizan las razones del alza y cómo actuar.

Al igual que en varios países del mundo, los contagios de coronavirus ya no muestran una tendencia descendente en la Argentina. La suba de contagios semanal recuerda, tímidamente, que la pandemia aún no terminó.

El elevado porcentaje de la población que no se aplicó el refuerzo, los meses que transcurrieron desde el último pinchazo, Ómicron y las nuevas variantes y los nuevos casos que se reportan día a día derivan en un interrogante central: ¿Hay más personas susceptibles al contagio?

El domingo 1° de mayo el Ministerio de Salud había reportado 11.443 nuevos infectados en 7 días. Este domingo, el total semanal informado fue de 17.446. Un salto del 54,2% semanal. Los números nos dan más datos: en los últimos 21 días el aumento fue del 110% (eran 8.387 el 17 de abril).

De todas formas, el nivel de nuevos positivos sigue estando entre los más bajos del año. Actualmente, el promedio diario es de 2.520 cuando en enero, en el pico de la tercera ola, había superado los 100 mil. En este contexto, Clarín habló con expertos para analizar los motivos del alza.

Lo primero que remarcan es que las vacunas no evitan la posibilidad de contraer el virus ni de transmitirlo, sino que protegen contra la enfermedad grave y la muerte. Asimismo, enfatizan que no está claro en qué porcentaje aumentaron los casos porque se testea poco.

En este marco, Jorge Geffner, doctor en bioquímica y profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), le explica a Clarín: “Tenemos datos relativos, es decir, el índice de positividad que estaba en 2,3% hace un mes atrás y ahora ronda entre 8% y 10%. Esto indica que hay más casos, pero no se puede determinar un número concreto por la falta de testeos”.

Elena Obieta, médica infectóloga y jefa de servicio de Enfermedades Transmisibles en la Municipalidad de San Isidro, analiza: “Si bien no hay una muestra real, vemos que progresivamente las infecciones van aumentando en forma lenta y sostenida. Tenemos un buen porcentaje de cobertura con dos dosis (arriba del 80%), pero la tercera se le aplicó a menos del 50% de la población. Hay que insistir con el refuerzo”.

“La pandemia nunca se fue: no hay que dejar de usar barbijo en lugares poco ventilados donde no podamos garantizar la distancia física, hay que vacunarse y ventilar. El aumento de los casos no necesariamente está ligado a que baje la inmunidad. Lo más probable es que se vincule con el relajamiento de las medidas de prevención y cuidado”, agrega.

En sintonía, Arnaldo Casiró, jefe de Infectología del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, comenta que en los últimos días recibió varias consultas de personas con síntomas, algunos leves, y que aquellos casos que fueron hisopados dieron resultado positivo. Evalúa que el frío y la mayor concentración en lugares cerrados combinados con la circulación de nuevas variantes pueden construir este crecimiento.

Para Carlos Di Pietrantonio, médico epidemiólogo y máster en salud pública, este fenómeno de incremento de casos se está dando en el mundo, con posterioridad a la tercera ola, independientemente de la cantidad de cobertura que hayan ofrecido las vacunas y denuncia un sesgo en la política de testeos.

“Los testeos se les están haciendo específicamente a mayores de 50 con síntomas respiratorios y factores de riesgo o antecedentes de viajes. Sin embargo, el mayor porcentaje de contagios se registra en gente joven y productiva. Si los testeamos menos vamos a tener una positividad menor a la real”, expone.

Luis Camera, médico clínico y asesor del Gobierno nacional durante la pandemia del coronavirus, dice: “Las proyecciones para Argentina hablan de una cantidad máxima de cerca de 20.000 casos de acá a 3 o 4 meses y de un máximo de 30 o 35 fallecidos por día. A diferencia del sudeste asiático, por ejemplo, la posibilidad de de tener una ola grande por todas las variantes de Ómicron es una opción poco probable. El impacto epidemiológico más fuerte va a estar dado en que se haga masiva la vacunación con tres dosis”, estudia Luis Camera, médico clínico.

¿Baja la inmunidad?

Mario Lozano, virólogo del Conicet, le explica a Clarín que la inmunidad va cayendo con el tiempo. La conseguida por inoculación suele ser más consistente y de mayor duración que la obtenida por infección.

“La mala distribución de vacunas en el mundo y la aparición de nuevas variantes del virus complejizan el panorama. Ante las nuevas variantes las vacunas que usamos (que han sido diseñadas contra un virus que salió hace más de dos años de China y evolucionó todo ese tiempo), son cada vez menos eficientes en impedir el contagio. Sin embargo, siguen siendo muy eficientes en evitar la enfermedad grave y en ayudar a disminuir la cantidad de pacientes internados y de fallecimientos”, reflexiona.

“Se presume que alrededor del 75% de población en la Argentina ha sido contactada por el virus por lo que la posibilidad de que hubiese una especie de inmunidad rebaño podría estar relativamente cerca si es que el concepto de inmunidad rebaño es un concepto válido para detener el coronavirus”, señala Camera.

Por su parte, Geffner analiza: “La inmunidad de las vacunas no se agota porque centralmente te protege frente a la infección severa. La inoculación protege más que la infección. Incluso, está indicada para quienes habían contraído Covid”.

El bioquímico opina que hay que hacer más vigilancia epidemiológica para que no surjan nuevas variantes que nos comprometan, como sucedió en octubre/noviembre de 2021 cuando Ómicron pateó el tablero.

En este punto, los especialistas consultados coinciden en la importancia de avanzar con el programa de vacunación: administrar una tercera dosis (hoy alcanza al 42% de la población) para que el esquema esté completo. “La gente está en situación de mayor tranquilidad y no se acerca a los vacunatorios”, observan.

“En el caso de Sinopharm, el esquema completo se obtiene con una cuarta dosis porque tres aplicaciones de la china representa el esquema inicial, es decir, el equivalente a tener dos dosis”, aclara Geffner ante la consulta de Clarín.

Otra cuestión en la que insisten es el lavado de manos y el uso de tapabocas en medios de transporte y ámbitos cerrados donde haya gran concentración de personas. “Existe un gran número de personas con vacunación incompleta. por eso también recomiendo, a quienes pueden, seguir trabajando en la casa, mantener la distancia y ventilar los ambientes”, aconseja Marta Cohen, médica patóloga pediátrica argentina residente en Reino Unido.

La otra cara de la moneda

Como contrapartida de lo sucedido con los contagios, la cifra de fallecidos por Covid continúa su curva descendente. El reporte de este domingo consignó 76 fallecidos durante la última semana, un 31,5% menos que los 111 reportados el 1° de mayo. Actualmente hay 295 pacientes con Covid en terapia intensiva y la ocupación de camas críticas en todo el sistema es del 41,1%.