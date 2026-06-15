Con más de 14 mil participantes cerraron las Jornada de Derecho Municipal y Políticas Públicas

Sáenz Peña. Chaco fue sede de la 3ª Jornada de Derecho Municipal y Políticas Públicas, un encuentro que reunió a funcionarios, profesionales, equipos técnicos y estudiantes de todo el país, consolidando a la provincia como un espacio de referencia en materia de formación, fortalecimiento institucional y gestión pública.

El cierre fue este sábado, la convocatoria superó todas las expectativas, con la participación de más de 1400 personas de manera presencial y asistentes virtuales, gracias a la transmisión realizada mediante un convenio de cooperación con Librería Contexto.

Del encuentro participaron representantes de 20 provincias argentinas: Chaco, Salta, Corrientes, Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, San Luis, Neuquén y Tucumán.

Además, más de 60 municipios chaqueños estuvieron representados en las jornadas, accediendo a capacitaciones y espacios de intercambio sobre herramientas de gestión y políticas públicas.

El subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, destacó el éxito de la convocatoria y el compromiso de quienes participaron. “Estas terceras jornadas vienen a consolidar un trabajo que se viene realizando desde el primer año de gestión del gobernador Leandro Zdero, posicionando a la provincia del Chaco como un lugar de referencia regional y, próximamente, nacional en materia de capacitación, fortalecimiento institucional y políticas públicas para los municipios”, afirmó.

Barrios remarcó también la importancia de la participación de equipos de gestión municipal, profesionales y trabajadores de distintos ámbitos que buscaron ampliar conocimientos para fortalecer sus comunidades. “Lo que logramos entre todos es generar mejores condiciones para cada uno de los municipios y para cada ciudadano de nuestra provincia”, señaló.

EL FENÓMENO DE EL NIÑO, EJE CENTRAL DEL DEBATE

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el panel de apertura dedicado a la situación hídrica provincial y a las acciones preventivas que impulsa el Gobierno del Chaco frente al posible impacto del fenómeno climático de El Niño.

Durante la exposición, representantes de la Secretaría Coordinadora de Gabinete, de Carolina Meiriño y de distintas áreas del Gobierno provincial presentaron el trabajo articulado que se viene desarrollando por instrucción del gobernador Leandro Zdero, con medidas de planificación, monitoreo y prevención ejecutadas con anticipación para mitigar posibles consecuencias derivadas de las intensas precipitaciones que podrían registrarse hacia fines de año.

Según explicó Barrios, los expositores y especialistas invitados destacaron especialmente la planificación anticipada y la coordinación entre organismos provinciales para afrontar eventuales contingencias climáticas.

“Los profesionales que participaron reconocieron el trabajo ordenado, responsable y preventivo que lleva adelante el Gobierno provincial. También valoraron la decisión de anticiparse a los posibles escenarios que podría generar el fenómeno de El Niño, entendiendo que la prevención es una herramienta fundamental para proteger a las comunidades”, concluyó el subsecretario.

Las jornadas contaron con la presencia de reconocidos especialistas en derecho municipal, gestión pública y políticas de desarrollo local, quienes compartieron experiencias, investigaciones y herramientas destinadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales de todo el país.

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