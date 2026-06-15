Eduardo Aiquel repasó los 35 años de historia de clínica Avenida

Sáenz Peña. Convertida en un centro de referencia, con pasos firmes en lo tecnológico, con espacialidades cada vez más vigentes, Clínica Avenida es un centro referencial de la salud en el interior. El médico Eduardo Aiquel propietario del lugar, apareció en una entrevista en Facebook, y habló de lo construido.

Eduardo Aiquel, tiene 68 años, fue pionero en muchas cosas junto a su familia, y su apellido no sólo está atando a la era de las comunicaciones con el fortalecimiento de emisoras de radio o canales de televisión, sino también en la salud, con un sello propio que, hoy en día, tendrá continuidad a través de sus hijos, también médicos.

La pediatra Cynthia Salmón a través su red social concretó una entrevista a Aiquel, fundador y director de la clínica, repasó sus recuerdos para revivir el origen de un proyecto que nació de un sueño y se convirtió en una realidad que cambió la atención médica privada en el centro chaqueño.

Se recibió de médico en 1980 y que llegó a Presidencia Roque Sáenz Peña en 1985. Venía de formarse en Buenos Aires, donde realizó residencias en Cirugía General y Cirugía Oncológica, además de sumar distintas especializaciones. En la entrevista dice el propio médico que más allá de los títulos y conocimientos adquiridos, traía consigo una visión: crear un espacio de salud moderno, humano y preparado para responder a las necesidades de una comunidad en crecimiento. Se recibió de médico en 1980 y que llegó a Presidencia Roque Sáenz Peña en 1985. Venía de formarse en Buenos Aires, donde realizó residencias en Cirugía General y Cirugía Oncológica, además de sumar distintas especializaciones. En la entrevista dice el propio médico que más allá de los títulos y conocimientos adquiridos, traía consigo una visión: crear un espacio de salud moderno, humano y preparado para responder a las necesidades de una comunidad en crecimiento.

«Los profesores me regalaron un reloj y me dijeron que el tiempo era tan importante como todos los conocimientos que yo traía», dijo, señalando que ésta era una frase sencilla, pero cargada de significado, que con el paso de los años se transformó en una filosofía de vida y de trabajo.

En Sáenz Peña a su llegada observó la necesidad de contar con una institución que reuniera infraestructura, tecnología y profesionales capacitados para ofrecer una atención de calidad. Allí apuntó su esfuerzo, perseverancia y convicción, convencido de que era posible brindar medicina de excelencia lejos de los grandes centros urbanos.