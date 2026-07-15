Con un golazo de Porro y un penal de Oyarzábal España superó a Francia y es finalista

EEUU. La Furia Roja derrotó 2-0 a Francia en Dallas y se metió en la gran definición. El equipo de Luis de la Fuente mostró su mejor versión ante un candidato que quedó sin respuestas.

España confirmó su candidatura al título mundial con una actuación magistral ante Francia. La semifinal del Mundial 2026, disputada en el AT&T Stadium de Arlington, quedó teñida de rojo tras el 2-0 que los ibéricos le propinaron a los galos, con goles de Mikel Oyarzabal (de penal) y un espectacular tanto de Pedro Porro. La Furia Roja, que apenas había recibido un gol en todo el torneo, volvió a exhibir su solidez defensiva y su inteligencia táctica para doblegar al favorito.

Un penal cambió la historia

El partido comenzó con el equilibrio esperado entre dos potencias. Francia, con Kylian Mbappé como estandarte, intentó imponer su poderío ofensivo, pero la zaga española, liderada por Cubarsí y Laporte, se mostró infranqueable. La primera gran polémica llegó a los 19 minutos: Lucas Digne, en un intento desesperado por despejar, golpeó a Lamine Yamal dentro del área. El árbitro no dudó y señaló el punto penal.

Mikel Oyarzábal, delantero de la Real Sociedad, asumió la responsabilidad. Su remate, potente y colocado a la izquierda, superó la estirada de Maignan, que se había lanzado hacia el mismo lado pero no llegó a desviar el balón. El 1-0 fue un mazazo para Francia, que sintió el golpe y nunca logró recuperar la confianza. Antes del descanso, España pudo ampliar, pero Upamecano salvó sobre la línea un remate de Fabián Ruiz.

La joya de Pedro Porro sentenció la semifinal

En el segundo tiempo, Deschamps movió el banco en busca de reacción, pero España no dio tregua. A los 57 minutos llegó la obra de arte: Dani Olmo y Pedro Porro combinaron con una pared perfecta por la derecha; el lateral del Tottenham, con una definición certera y cruzada, batió a Maignan para poner el 2-0. Un golazo que recorrió las redes sociales y que encendió la fiesta española.

Francia intentó reaccionar. Mbappé probó a Unai Simón en dos ocasiones, y un cabezazo de Doué, tras una salida en falso del arquero español, estuvo cerca del descuento, pero la defensa y el propio Simón respondieron con seguridad. Además, Lamine Yamal tuvo un gol anulado por offside en una jugada de antología que, de haber valido, habría sido el broche de oro.

El campeón ya espera

Con este resultado, España se asegura un lugar en la final del Mundial 2026, donde buscará su segundo título mundial (tras el de 2010). El equipo de Luis de la Fuente, que ha construido su éxito en el equilibrio y la posesión, demostró que puede ganar de todas las formas posibles. Francia, en cambio, se despide con la sensación de que su candidatura se desvaneció ante un rival superior en todos los aspectos.

El estadio de Dallas, teñido de rojo, despidió a la Furia Roja con cánticos de «finalistas». Ahora, la selección española espera al ganador de Argentina – Inglaterra, mientras su afición sueña con levantar la Copa del Mundo.

Compartir