«No vamos a dejar cinco días sin agua a ninguna localidad», aseguró Nicolás Díez a LT16

Resistencia. El presidente de SAMEEP confirmó que las obras sobre el Segundo Acueducto se realizarán durante el receso invernal para minimizar el impacto en el servicio. Habrá restricciones y se pedirá un uso racional del agua, pero descartó una interrupción total del suministro.

El presidente de SAMEEP, Nicolás Díez, llevó tranquilidad a los usuarios del interior provincial al confirmar que los trabajos previstos sobre el Segundo Acueducto del Interior no implicarán un corte total del servicio de agua potable durante cinco días, como había trascendido en algunos sectores.

En declaraciones radiales, el funcionario explicó que la empresa ya trabaja en el operativo técnico que permitirá ejecutar una intervención clave en la infraestructura sin dejar sin abastecimiento a las localidades alcanzadas por el sistema. «No podemos dejar cinco días sin agua a ninguna localidad. Eso generaría graves problemas no solamente para la población, sino también para hospitales, sanatorios y otros servicios esenciales», afirmó.

Una obra necesaria para eliminar un «cuello de botella»

Díez explicó que la intervención se realizará en el cruce del río Negro, a la altura de Matalí, sobre la Ruta Nacional Nº 16, donde existe una limitación estructural heredada de la construcción original del Segundo Acueducto.

Según indicó, en ese sector se vinculó una cañería de mayor diámetro con otra de menor capacidad, situación que hoy impide incrementar el caudal de agua sin poner en riesgo el sistema.

«Si intentáramos hacer pasar más agua por esa conexión, podríamos provocar la rotura de la cañería menor y dejar sin suministro a toda la población abastecida por ese tramo», explicó.

Restricciones, pero no suspensión del servicio

Para ejecutar los trabajos, SAMEEP utilizará como respaldo el Primer Acueducto, que continuará abasteciendo a las distintas localidades mientras dure la intervención.

No obstante, el presidente de la empresa reconoció que durante esos días habrá una disminución en el caudal disponible, por lo que solicitó a la población hacer un uso responsable del recurso.

«Va a haber restricciones en la demanda y tendremos que racionalizar el consumo. Nuestros equipos técnicos estarán monitoreando permanentemente el caudal que recibe cada localidad para garantizar que todas cuenten con agua», señaló.

El operativo también contempla el abastecimiento de ciudades como Villa Ángela, Santa Sylvina, Charata y otras poblaciones conectadas al sistema.

Cinco frentes de obra

Durante la entrevista, Díez detalló que actualmente el Segundo Acueducto registra cinco frentes de trabajo simultáneos, entre ellos la toma de agua sobre el río Paraná, la planta potabilizadora de Barranqueras, la estación de bombeo de Presidencia Roque Sáenz Peña y futuras obras en Concepción del Bermejo.

La intervención prevista forma parte del proceso de finalización de una obra considerada estratégica para garantizar el abastecimiento de agua potable en gran parte del interior chaqueño.

Los trabajos se realizarán durante las vacaciones de invierno

El titular de SAMEEP explicó que la intervención fue programada entre el 27 y el 31 de julio, aprovechando el receso invernal, período en el que disminuye el consumo debido al cierre de escuelas y a la reducción de la actividad administrativa.

Asimismo, indicó que los equipos trabajarán de manera ininterrumpida durante las 24 horas para reducir al máximo los tiempos de ejecución y normalizar el servicio antes del plazo previsto.

Finalmente, destacó que la decisión fue coordinada con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y remarcó que realizar la obra durante el invierno permitirá evitar inconvenientes mayores en la próxima temporada estival. «Nuestro objetivo es solucionar este punto crítico ahora para que, cuando llegue el verano y aumente la demanda, el sistema pueda responder de la manera que corresponde», concluyó.

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