Conforman mesa provincial porcina para fortalecer al sector

Resistencia. El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, avanzó en la conformación oficial de la Mesa Provincial Porcina, un espacio de articulación público-privada que buscará fortalecer la cadena productiva mediante el abordaje integral de aspectos vinculados a la sanidad, la calidad, el financiamiento, la infraestructura, la comercialización, la capacitación, la asistencia técnica y el agregado de valor.

La reunión se llevó a cabo en Casa de Gobierno y permitió formalizar institucionalmente este ámbito de trabajo, que será ratificado oportunamente.

El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, explicó que la comisión tendrá un rol estratégico para el crecimiento de la actividad. “Esta comisión tiene como objetivo asesorar en todo lo que compete a la cadena porcina, desde la producción hasta el valor agregado”, afirmó.

El funcionario recordó que la primera reunión de la Mesa se realizó en Charata y reunió a pequeños, medianos y grandes productores, frigoríficos, municipios, organismos técnicos, instituciones provinciales y nacionales, el INTA, universidades, la Asociación de Productores Porcinos, el Consejo Veterinario, la Cámara Frigorífica y empresas vinculadas al sector. “La intención es construir una agenda común para el desarrollo de una actividad que tiene un enorme potencial productivo, industrial y territorial para la provincia”, señaló.

Dudik destacó además el crecimiento sostenido del consumo de carne porcina en el país, que ya supera los 20 kilos por habitante al año, mientras también continúa en aumento el consumo de carne aviar.

“Esto abre una expectativa y una oportunidad inmejorable para nuestros productores porque el Chaco cuenta con materias primas estratégicas como maíz, sorgo y alfalfa, fundamentales para la producción de carne”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de industrializar la producción primaria dentro de la provincia. “Transportar soja o maíz hasta Rosario cuesta entre 90.000 y 120.000 pesos por tonelada. Si logramos transformar esos granos en carne a través de la producción porcina o avícola, no solo fortalecemos la cadena industrial, sino que también mejoramos la rentabilidad del productor y generamos mayor valor agregado para el Chaco”, sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria de Ganadería, Mariela Kasko, destacó que la carne de cerdo es actualmente una de las de mayor crecimiento en el consumo por su alto valor proteico. “Convocamos a todos los actores de la cadena porque queremos trabajar de manera articulada, escuchar las necesidades del sector y construir soluciones entre todos”, indicó.

El representante de Indupor S.A., Leandro Indurain, valoró la conformación de la Mesa Provincial Porcina y aseguró que representa un paso clave para el futuro de la actividad. “Estamos sentando las bases para un desarrollo ordenado y sostenido de la producción porcina”, afirmó.

Asimismo, explicó que entre los principales objetivos del espacio se encuentran el ordenamiento territorial de la producción, la promoción de convenios asociativos, la búsqueda de financiamiento, el fortalecimiento de la bioseguridad y la asistencia técnica, con el acompañamiento del Estado y de todos los integrantes de la cadena productiva.

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