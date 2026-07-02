El programa Chaco Construye se extiende hasta el 31 de agosto, para seguir impulsando la construcción

Resistencia. Seguirá vigente en comercios adheridos con las dos modalidades de financiación: 12 y 18 cuotas con Tuya y Tu Préstamo 36 cuotas.

El Directorio de Nuevo Banco del Chaco decidió extender hasta el 31 de agosto la vigencia del programa Chaco Construye para financiar la compra de materiales de construcción y productos afines orientado a renovar los hogares de las familias chaqueñas con Tarjeta Tuya y Tu Préstamo 36 cuotas.

Los rubros incluidos en Chaco Construye son pinturerías, materiales, iluminación, electricidad, sanitarios, aberturas y otros afines a la construcción para renovar la casa, ampliar la vivienda, refaccionar las instalaciones, con opciones de financiamiento en condiciones diferenciales.

Opciones de financiación

El programa Chaco Construye ofrece dos modalidades de financiación en los comercios adheridos de toda la provincia, para facilitar la compra y adaptarse a las necesidades de cada familia.

Con Tarjeta Tuya se puede comprar en 12 y 18 cuotas. Está disponible para todos los usuarios de la tarjeta chaqueña. No requiere realizar ningún trámite adicional, sólo se debe tener límite disponible para la compra.

En tanto, la línea Tu Préstamo 36 cuotas se solicita directamente en el comercio, donde se realiza un primer análisis y en caso de contar con disponible, se aprueba el financiamiento. El comercio recibe la acreditación del monto aprobado y el cliente recibe sus productos.

Quienes pueden acceder

El programa Chaco Construye está habilitado para clientes de NBCH, que tengan una cuenta en el banco chaqueño, y cuenten con disponible en Tarjeta Tuya y préstamos personales.

Esta propuesta de préstamos personales está habilitada para el personal de la Administración Pública Provincial, empresas del Estado, Ecom, Sameep, Secheep, municipalidades, como así también para empleados y profesionales de empresas privadas que acrediten haberes en la entidad.

Los empleados de empresas privadas, comercios y pymes pueden elegir y solicitar a su empleador cobrar su sueldo en Nuevo Banco del Chaco para disponer de la línea Tu Préstamo 36 cuotas.

Para solicitar más información, se puede consultar en NBCH Atiende 3624161290 (WhatsAPP verificado) y en las sucursales de toda la provincia.

Nuevo Banco del Chaco ni ninguna entidad oficial nunca solicitará que se revele información personal confidencial ni requerirá conocer la clave PIN, clave token o credenciales de online banking para ninguna gestión, ni siquiera para bloquear la tarjeta. Si esto sucede, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana, reportar la situación al 0800-888-5465 (Red Link) y en la entidad bancaria.

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