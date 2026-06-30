Visita a la Termal de la Virgen Peregrina de Itatí

Sáenz Peña. Bajo el lema «María, Reina de la Paz, peregrina con nosotros», la histórica imagen recorrerá capillas, colegios e instituciones locales hasta el próximo 17 de julio, día en que concluirán las festividades patronales.

La comunidad católica de Presidencia Roque Sáenz Peña inició días de profunda fe y masiva convocatoria tras el arribo de la imagen peregrina de la Virgen de Itatí. La emblemática figura religiosa permanecerá en la ciudad hasta el próximo 17 de julio, recorriendo diversos barrios, centros asistenciales y establecimientos educativos en el marco de las celebraciones patronales locales.

La bienvenida formal a la patrona regional tuvo lugar el pasado viernes 26 de junio, oportunidad en la que una multitud de fieles se concentró en la rotonda de la Ruta Nacional 16 y la colectora. Desde ese punto estratégico, la feligresía acompañó a la imagen en una procesión que culminó en la Parroquia Nuestra Señora de Itatí. Allí se celebró la Santa Misa central, la cual estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de San Roque, Monseñor Hugo Nicolás Barbaro.