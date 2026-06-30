Visita a la Termal de la Virgen Peregrina de Itatí

Sáenz Peña. Bajo el lema «María, Reina de la Paz, peregrina con nosotros», la histórica imagen recorrerá capillas, colegios e instituciones locales hasta el próximo 17 de julio, día en que concluirán las festividades patronales.
La comunidad católica de Presidencia Roque Sáenz Peña inició días de profunda fe y masiva convocatoria tras el arribo de la imagen peregrina de la Virgen de Itatí. La emblemática figura religiosa permanecerá en la ciudad hasta el próximo 17 de julio, recorriendo diversos barrios, centros asistenciales y establecimientos educativos en el marco de las celebraciones patronales locales.
La bienvenida formal a la patrona regional tuvo lugar el pasado viernes 26 de junio, oportunidad en la que una multitud de fieles se concentró en la rotonda de la Ruta Nacional 16 y la colectora. Desde ese punto estratégico, la feligresía acompañó a la imagen en una procesión que culminó en la Parroquia Nuestra Señora de Itatí. Allí se celebró la Santa Misa central, la cual estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de San Roque, Monseñor Hugo Nicolás Barbaro.
La delegación eclesiástica puso en marcha un exhaustivo cronograma que busca acercar la fe mariana a los sectores más vulnerables e institucionales de la termal. El itinerario oficial comenzó esta mañana con visitas programadas al Pequeño Cottolengo y al Centro de Día Don Orione.
El itinerario comunitario
Según informaron las autoridades parroquiales, el recorrido continuará este martes 30 de junio en la Capilla San Luis Orione con un oficio religioso a las 19:00. Durante la primera semana de julio, la Virgen visitará las capillas Nuestra Señora del Carmen (miércoles 1), Santa Catalina (jueves 2) y Medalla Milagrosa (viernes 3), manteniendo en todos los casos el horario de misa de las 19:00. El sábado 4 se trasladará a la Capilla Nuestra Señora de Loreto a las 17:00, para luego regresar a custodio de la sede parroquial durante el fin de semana.
La segunda semana prevé actividades en la Capilla Nuestra Señora del Rosario (lunes 6, a las 18:00) y Nuestra Señora de Guadalupe (martes 7, a las 19:00). Uno de los hitos más esperados tendrá lugar el jueves 9 de julio con la realización de la tradicional Peregrinación Rural, cuya concentración se iniciará a las 8:30 en la intersección de Colectora Norte y calle 28.
Hacia el tramo final, el sábado 11 la imagen se expondrá públicamente en la céntrica esquina de calle 12 y avenida 33 de 20:00 a 22:00. Asimismo, el martes 14 visitará el Colegio Don Orione e invitará a una Tarde Eucarística comunitaria, mientras que el miércoles 15 se realizará la emblemática procesión de antorchas a las 18:00 desde la Plaza Juan B. Justo.
La Fiesta Patronal
El epicentro de las celebraciones litúrgicas se vivirá el jueves 16 de julio, día de la Fiesta Patronal. Para dicha jornada se dispuso un triple esquema de misas: a las 10:00, a las 15:00 (que incluirá la procesión central por las calles de la ciudad) y a las 20:00. En paralelo, los grupos de catequesis locales llevarán adelante la tradicional venta de pastelitos.
Finalmente, la despedida de la Virgen Peregrina de los suelos saenzpeñenses se concretará el viernes 17 de julio con una última Santa Misa de acción de gracias a las 19:00, cerrando así un acontecimiento que promete renovar los lazos de unidad y esperanza en toda la región