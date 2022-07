Crece en más del 50% en una semana los casos diarios de Covid

Resistencia. Salud admite que hay un repunte importante de contagios y llaman a completar esquemas de vacunación.

Si bien por el momento no se habla de una nueva ola de contagios, como sí ocurre en algunos países de Europa, por estas horas se acentúa en toda la geografía nacional la tendencia alcista del número de casos de Covid-19 confirmados diariamente, y el Chaco no es la excepción.

La ministra de Salud, Carolina Centeno, admitió que «estamos con un aumento de casos» y aunque evitó dar más precisiones antes de la salida del reporte semanal, que se emite todos los lunes, este matutino pudo saber que el repunte es más que importante.

Opiniones distintas

El escenario presenta algunos componentes favorables y otros no tanto. Entre las señales positivas la más destacada es que, a la fecha, no hay evidencia científica que determine que las nuevas sub variantes de Ómicron provoquen cuadros más graves.

Sin embargo, otros elementos conspiran contra las miradas optimistas. El profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jorge Geffner, advirtió recientemente en declaraciones publicadas por La Nación que «las características de las nuevas variantes, por ejemplo BA.4, es que tiene mayor capacidad de evasión a la respuesta inmune, y los esquemas de vacunación incompletos pueden contribuir a una nueva ola, tal como se observa en varios países del mundo, como Israel y otros tantos».

El especialista aclara que esto «no quiere decir que las vacunas no protejan. Por ahí implica que la actividad protectora va a bajar de forma más aguda y vamos a necesitar refuerzos más próximos».

Por su parte, el infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, explicó que los individuos con dos dosis no están adecuadamente protegidos para la variante ómicron y todos sus sublinajes, por lo cual las cepas siguen circulando con el riesgo de que aparezca una nueva mutación que pueda desencadenar otra ola de la enfermedad. En el país, menos del 60% de la población recibió la dosis adicional o de refuerzo.

En el Chaco, los números son aún menos alentadores. Según los registros oficiales, el porcentaje de cobertura de la provincia de vacuna anti-SARS-COV-2 en mayores de 18 años para 1ª dosis es de 96,4 % y 2ª dosis 85,0%, mientras que para refuerzo es 35,5%. Con el 1°, se encuentra solo el 26% de la población; mientras que solo 4,6% accedió al segundo refuerzo.

Contagios en ascenso

El repunte en los contagios que se registró durante las últimas dos semanas se aceleró en estos últimos días.

La interacción en el evento de convocatoria masiva como la Bienal que concluye y el relajamiento generalizado que provoca el buen comportamiento de los indicadores que monitorean el devenir de la pandemia generaron las condiciones para el fenómeno.

Fuentes del Ministerio de Salud admiten que esta semana el promedio diario de contagios, que la semana pasada superó el centenar después de mucho tiempo, podría crecer, cuanto menos un 50%.

Otro dato que despertó la atención es la positividad, es decir, el porcentaje de resultados positivos que se ubica en cerca del 48%; en un contexto en que se realizan pocos testeos.

Así las cosas, y si bien las cifras están muy lejos de la tercera ola de inicio de este año, cuando los contagios llegaron a casi 3000 por día; desde Salud insisten con el llamado a completar esquemas de vacunación y mantener los cuidados como la higiene de manos y la ventilación de los ambientes; entre otros.