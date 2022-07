«La sociedad está harta, desilusionada, e incrédula»

Por Sergio Elías (*)

Sintetizando: la sociedad está harta. Desilusionada, incrédula.

Muchos desesperados, por que ya ni se alimentan correctamente (sus ingresos se diluyeron.) El segmento ABC1 practicamente es ínfimo en la actualidad. Y si segmentámos también por NSC el resultado será símil lamentablemente.

Argentina (No sólo Chaco, la provincia más Pobre del país.) es un polvorín.

Dejemos de lado los Fanatismos que para nada ayudan y SOLO por intereses existen…

La política proviene de la antigua Roma como dicta la historia, y si bien es imperfecta, es la mejor forma de gobierno que el resto de las modalidades de gobernar (ya que el pueblo tiene voz y voto concretamente.) Y Apasiona por cierto, todos somos politicos por naturaleza sociable entre otras cuestiones,

pero no debe convertirnos en idiotas o ciegos… De hecho la mayoría no lo somos, lo observo claramente en cada localidad que piso ejerciendo mi profesión y como especialista en investigaciones sociales.

Tenemos un país democrático institucionalmente con cargos cubiertos, pero con muy pocos patriotas.

Hoy Bolivia y Paraguay nos sugieren recetas (Que por cierto, mejor que un país como el nuestro demuestran ser hoy. Como mínimo en inflación y moneda más sólida que la nuestra.

A pesar de que tenemos una geografía tan amplia y colmada de riquezas naturales de la variedad que busques.) Esto me recuerda al dicho del genio Albert Einstein: No pretender resultado distinto utilizando la misma ecuación…

Veo tierra arrazada y sin futuro. Este descalabro no se arregla al menos en 1 o 2 décadas.

Muchos Compatriotas no estarán vivos para verlo y sentirse orgullosos de nuestra Argentina, y nuestros hijos crecerán en el dolor de habitar un país pobre, sin oportunidades y cuasi anárquico.

El dólar paralelo Vuela, y muchos te hablan que es ilegal.

Podrá serlo (como el otro racimo de dólares que existen aquí…)

El drama de este tema, radica en que cada $1 Que sube dicha moneda, es una devaluación explícita que deja cientos o miles de familias en franja de pobreza.

A los fanáticos, les cuento de economía: EL DÓLAR NO SUBE!!! NUESTRO $ ES EL QUE BAJA!!! SE DENOMINA: DEVALUACIÓN.

Calcula que hoy debes ganar arriba de $100.000 para no ser pobre. Conclusión: no tenemos moneda.

La inflación sin frenos son el resultado.

Transitamos momentos dramáticos.

Falta mucho para elecciones, crees que a este paso nuestro presidente llega?

Podrá ser mera hipótesis, pero la probabilidad de riesgo de dimisión, o mega devaluación no suenan descabelladas…

NO existen políticas de desarrollo, producción, trabajo, educación, etc. Etc. (No hay políticas directamente).

El mundo no nos presta 1 centavo. Por la sencilla razón que no somos confiables (hace décadas venimos endeudándonos, no pagando, y mal invirtiendo los mencionados prestamos.

Por esto claramente nuestro indice de riesgo país es tan alto. No lo digo yo, lo dicen nuestros economistas y el mundo.

Los capitales extranjeros ni soñando invierten en un país donde te cambian en 24 horas las reglas del juego.

Les ruego no me digan que Macri nos endeudo, y esto lo digo aún no siendo Macrista. Tengo claro lo que hizo Macri, Como también tengo claro los desastres del OFICIALISMO. Este problema lo padecemos hace un par de décadas.

NO compro «relatos» y menos avalo un/a Vice presidente que sólo se preocupa por no ir presa y poner palos en la gestión de un ya de por sí, presidente Flácido y carente de poder (como Consultor debo ser objetivo y despojado de colores políticos.)

No olvidemos que en 2020 nuestro presidente gozaba del 80% de la aprobación de los Argentinos.

NO TENEMOS educación seria (es inversión a 20 años y no le reditúa al sistema político.)

Transitamos un escenario triste y dramático. Respeto sino coincidis conmigo.

PERO te diría tantas cosas… Y optó por decirte 3: tristeza. Desolación. Impotencia.

Hemos vuelto a romper nuestra Argentina…

Un abrazo amigo!

(*)

Dir. Consultora Litoral

DNI 18.338.282