Cristina Fernández aseguró que «fraguan y construyen las pruebas” para condenarla

Buenos Aires. La expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes en Tribunales de Comodoro Py y afirmó que la causa se basa en “prácticas absolutamente mafiosas” y denunció una “oleada de detenciones para chantajear empresarios”. Denunciando el “circo judicial” armado en esta causa.

El inicio de la audiencia tuvo además un cruce con el presidente del Tribunal Oral, cuando le preguntaron si tenía antecedentes penales. Cristina Fernández respondió que se trata de información pública, pero el magistrado le indicó que debía responder conforme a lo establecido por la ley. “Sí, estoy condenada en la causa Vialidad, a la que me voy a referir ahora”, contestó la exmandataria, marcando el tono de su intervención.

Tras enumerar distintos sucesos a los que calificó como “mafia pura y dura” en la construcción de la Causa Cuadernos, Cristina Kirchner rechazó tajantemente haber recibido un pago de coimas. “Cuándo, cómo, cuánto, quién. Dónde está toda esa plata”, inquirió.

Y recordó: “Me dieron vuelta en esta causa mi casa de Río Gallegos, mi departamento en Juncal y Uruguay, y me rompieron mi casa de Calafate”.

“Qué es esto de que se robó un PBI. Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá seguramente, sobre todo teniendo en cuenta cierto funcionamiento de la Justicia en la Argentina”, lanzó CFK.

“Más mafioso no se consigue”

Cristina Kirchner enumeró las irregularidades de la Causa Cuadernos, tras denunciar que se basa en “prácticas absolutamente mafiosas”. “Ya no es que condenan sin pruebas, fraguan y construyen las pruebas”, denunció.

En ese sentido, apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes vinculó con irregularidades en la tramitación de causas sensibles. “Más mafioso no se consigue”, lanzó, y trajo a colación el caso de espionaje ilegal que tuvo como figura central al falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por esos hechos. Según sostuvo, en ese expediente quedaron expuestos vínculos y diálogos que comprometen seriamente el accionar judicial.

“Un disparate total”

“Si alguien me decía cual era la causa emblemática de persecución política, seguramente hubiera dicho la Causa Vialidad”, lanzó Cristina, para luego agregar que esa fue superada por la de los Cuadernos en ese rubro.

Dijo que en Vialidad la condenaron “por delitos que nunca pude haber cometido” y “sin pruebas”. “No hay un solo testigo que haya declarado contra mi”, agregó.

La expresidenta insistió en denunciar la persecución en su contra y denunció que “cada vez va a ser peor, porque se va a profundizar la crisis económica”.

“Me puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar, más allá de lo que puedan lograr con campañas mediáticas”, dijo Cristina y afirmó que “el estómago sigue necesitando alimentos para funcionar” y “la gente quiere que le alcance para el alquiler y las expensas”.

“Me parece sinceramente un gran disparate esta causa. Me gustaría que me describieran cuánto me pagaron, qué me dieron”, completó.

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