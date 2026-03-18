Integración Regional: Zdero y Alliana impulsan el proyecto del puente Chaco-Paraguay

Paraguay. En lo que se define como un paso clave para el desarrollo del Noreste Argentino (NEA), el gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, mantuvo una reunión estratégica en Asunción con el vicepresidente del Paraguay, Pedro Alliana.

El eje central del encuentro fue la formalización en la agenda bilateral del proyecto para la construcción de un puente que una físicamente a ambos territorios.

La obra, proyectada para conectar la zona chaqueña de Las Palmas con el departamento paraguayo de Ñeembucú, busca transformar la matriz logística, productiva y comercial de la región, rompiendo barreras geográficas y potenciando el intercambio internacional.

Sintonía política y visión de futuro

Acompañado por el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, el gobernador Zdero destacó el compromiso de las autoridades paraguayas para concretar esta infraestructura. “Lo vi al vicepresidente Alliana comprometido con este proyecto, con una mirada clara del desarrollo regional”, expresó el mandatario chaqueño, subrayando que la integración es el único camino para generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Por su parte, el encuentro —del que también participó el cónsul paraguayo Fabio López— sirvió para fijar líneas de acción conjuntas. El objetivo inmediato es visibilizar la obra ante organismos nacionales e internacionales para asegurar el financiamiento y los estudios técnicos necesarios.

Un antes y un después para el Chaco

La concreción de esta conexión física no solo mejorará la conectividad directa con el país vecino, sino que posicionará al Chaco como un nodo logístico estratégico en el corazón del Mercosur. Según destacaron desde el Ejecutivo provincial, el puente representa una oportunidad histórica para fortalecer la agroindustria y el comercio, brindando una salida más eficiente a la producción local hacia los mercados regionales.

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