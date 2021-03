Cuáles son los comercios adheridos para operar con NBCH24 Billetera

Resistencia. La nueva herramienta es gratuita, funciona en WhatsApp para usuarios y en una aplicación especial para comercios de todos los rubros.

Comercios de toda la provincia ya forman parte de la red de NBCH24 Billetera, el innovador desarrollo digital del Nuevo Banco del Chaco para facilitar las compras y las ventas con código QR, operar las cuentas personales y administrar las operaciones. Es gratuita, funciona en WhatsApp para usuarios y en una aplicación especial para comercios de todos los rubros.

El listado completo de comercios adheridos por localidad y por rubro está disponible en https://www.nbch.com.ar/NBCH24/Billetera/Billetera-WhatsAPP

NBCH24 Billetera se activa en la cuenta oficial verificada de WhatsApp 362 515 6224. Permite realizar pagos en comercios adheridos, consultas saldos y CBU, enviar y recibir dinero, y gestionar las claves y contraseñas en forma 100% online.

¿Cómo comprar con NBCH24 Billetera?

Ya son más de 150 los comercios adheridos para comprar con código QR desde WhatsApp. Sin tener que descargar nuevas aplicaciones y en forma gratuita, las transacciones en NBCH24 Billetera no tienen costos ni cargos adicionales.

Realizar un pago a un comercio se resuelve en segundos con NBCH24 Billetera. Luego de enviar en WhatsApp Hola a la cuenta oficial verificada 362 515 6224, se selecciona la opción D) Pagar a un Comercio, en el menú de operaciones.

A continuación, se indica el importe de la compra, se ingresan las credenciales (usuario y clave) para resguardar la seguridad de la cuenta e inmediatamente, se recibe el código QR para mostrarle al comercio que, a su vez, escanea el código con la aplicación NBCH24 Comercios y listo, se realiza el pago y se acredita en la cuenta del comercio.

Para conocer más sobre NBCH24 Billetera, toda la información está disponible en la web del Nuevo Banco del Chaco: https://www.nbch.com.ar/NBCH24/Billetera/Billetera-WhatsAP.

Para los comercios, la adhesión es online con la aplicación NBCH24 Comercios. Es gratuita y se puede descargar en Apple Store y Play Store.

NBCH24 Comercios permite realizar cobros de ventas con código QR, con acreditación inmediata en cuenta, habilitar varios dispositivos como puntos de venta diferenciados sin compartir información de saldos o movimientos de cuentas, y llevar un seguimiento y administración online de las transacciones realizadas por cada punto de venta.

¿Dónde comprar con NBCH24 Billetera?

Barranqueras: Establecimiento Tacuarí (Av. 9 De Julio 4302), Centro del Lubricante (Diag. Eva Perón 320), Ríos Sandra Elisa (Av. 9 De Julio 4465) y Despensa Juana (San Juan 5060).

Campo Largo: El Polaco (Los Inmigrantes 245).

Castelli: Farmacia Salud (Rivadavia 559), Taty Store (Rivadavia 1), Lumilu (Belgrano 635), Quens Morens (Av. San Martín 1), Sabrina Reigemborn Parra (Salta 368).

Charata: El Refugio (Güemes 171), Maxi Kiosco La Negrita (25 de Mayo 538), Nelson Repuesto (Güemes y Maipú), Peloff Nicoloff Daiana Soledad San Martín 261).

Cnel. Du Graty: Toth Producciones Textile (Arturo Illia 476), Autoservicio Sargento (Cabral 189), Julia Showroom (Belgrano 127).

Gral. Pinedo: Vinos del Sol (Calle 8 entre 13 y 15), Farmacia San Carlos (Mariano Moreno 601).

Gral. San Martín: Integral Repuestos (Av. Mañanes 767), Disfruta (Av. Mitre 140), Ye Hongxiang (Av. Zapallar 41), Gómez Natalia Anabel (Moreno 127), Carnicería Miguel (Av. Brown 620).

Hermoso Campo: El Gigante (Gerónimo Merello 143).

Las Breñas: Recreo (San Martín y Mitre), Farmacia Pertile (Jose y Belgrano), Fernández Mauro Daniel (Calle 1 1949), Hristoff Dario Jose (Mz 16 Pc 5).

Las Palmas: MyS (25 de Mayo), Bartender (Chacabuco 288).

Machagai: Farmacia San Cayetano (Angel Agatta 170), Clubmobile (Teodolinda Ermacora 30).

Pampa del Indio: Matheo (Pc 11 Ch 80), Librería Los Estudiantes (Catalina Alsina 594), Farmacia El Shadai (Chacabuco 444), Alvarez Romina Analia (72 Viviendas), Farmacia San Luis (Malvinas Argentinas 354), Don Nicolás (Mz D Parcela 5 Brio Sag C).

Pampa del Infierno: Albahaca Dietética (Antártida Argentina S/N), Novedades Susi (Islas Malvinas 207).

Puerto Vilelas: Mi Súper Mendoza (Mendoza 136), Fotocopias y Regalería (Pasaje Ushuaia Lote 24).

Quitilipi: Fátima Stationery (Mendoza 840), Maria Antonella (Corrientes 125).

Resistencia: La Sin Rival (Av. Sarmiento 1400), Street Food (Catamarca 375), Manner Competición (Sargento Cabral 527), Raffles (Santa Fe 157), Dr Service (Mendoza 247), Perfumería Donna (Av Belgrano 563), Compucenter (Mendoza 583), La Esperanza (Av Chaco 1183), Cristal II / Cristal III (Perón 147), Carnicería de los Campos (Av Italia 1030), Salud y Tecnología (Av. San Martín 317), Centro de Estética Mirian De Ibarra (La Rioja 485), Kiosco SOS (Güemes 82), Benditas (Obligado 56), El Corte (Av. Laprida 302), Luigi (Güemes 98), Su Showroom (Av Lavalle 993), Lavadero Burbujita (Remedios de Escalada 226), Alvi Lanas (Irigoyen 295), MyL (Av. 9 De Julio 1546), Mimadas (Güemes 92), Justo para mí (Perón 467), Malabares (Sarmiento 1785), Súper César (Corrientes 2002), San Cristóbal Sebastian (Julio A. Roca 766), Don Luis (Remedios de Escalada 32), Crayola (Santiago del Estero 454), Calavera No Chilla (Cervantes 115 ), La Casa de Las Sillas (Av 9 de Julio 1256), Centro Verte Bien (Pueyrredón 767), Estudio Jurídico Fernández (Don Bosco 88), Cuero Noble (Pellegrini 61), R y R Computación (Santiago del Estero 414), Todo Manualidades (Salta 121), Los Hermanos (Marcelo T. De Alvear 1395), Cheeky (Perón 277), Dalena (Arturo Illia 644), Leyendas de Acero (Obligado 948), La Botica (Güemes 173), Edelweiss (Sta. Maria de Oro 150), Librería de Iure (Lopez y Planes 161), Alba Muebles (Av Sarmiento 476), Tropea (Irigioyen 156), Los Campeones (Perón 300), Los Campeones (Av Avalos 344), NEA Rugby Store (Ayacucho 79), El Tigre (Belgrano 2191), Miguitas (Av San Martín 301), Go Bar (Pellegrini 399), Optica Quality (Irigoyen 210), Qeis Tecnología Urbana (Lopez y Planes 19), Ayllu (Marconi 104), Lunazul (Sáenz Peña 231), By Maria (Irigoyen 164), Farmacia Nueva Resistencia (Julio A. Roca 946), Los Tres Mosqueteros (Av San Martín 1159), Innova Visión (Güemes 662 ), Frutería Zabala (Pellegrini 42), Blur Kids (Güemes 281), Isis (Güemes 182), Maheva (Güemes 467), Regalate Un Mimo (Obligado 441), Tiara (Irigoyen 192), Di Luzio Patricia (Av Alberdi 2272), Sanos y Lindos (Av Sarmiento 1560), La Pasarela (Av 25 de Mayo 935), Vidrios Moter (Hernandarias 7756), Dulce Espera (Frondizi 592), La Noriega Amortiguador (Av Rivadavia 1345 ), Mc Pato Juniors (Av Italia 1195), Super La Cigarra (Pueyrredón 699), Yo Rita Lencería (Brown 174), Indumentaria Tactical (100 Viv. Cgt Pc23 Mz94 1), La Batarasa (Av Castelli 535), Luna Nueva Beuty (Colón 534).

Sáenz Peña: Larre Bernardo Fabian (Mz03 Pc20), Divina Creación (Santa Fe 476), Transeunte (Calle 12 100), Palus Viajes.Com (Avellaneda 762), Martínez Mirta (Güemes Of 2), Panificadora Impulso (Mz 11 Pc 16 Bo Juan D Perón).

Taco Pozo: One Block (Sargento Montellano 00), Penna Florencia (Acceso Sudoeste), Carniceria Doña Maria (Saavedra S/N), Carly 1972 (Alte. Brown y 25 de Mayo), Kemepongo (Planta Urbana 1), Verduleria El Tirri (Acceso Sudoeste), Carnes Felicitas (Julio A Roca) y Maxikiosco Bauty (Mitre Barrio Milagro 1).

Tres Isletas: FyG Joyas (Av Pte Perón 189), DJ Pedro Mix (Rivadavia 719), Todo Campo (Belgrano 365), Mayra Funcional (Kennedy y Balcarce).

Villa Ángela: Farmacia Nadelman (Juan B Alberdi 143), Les Freres (España 76), Dulce Capricho (Necochea 439), Frana (Primero de Mayo 264), Modas Viccolor (Pasteur 49), Dulce Lulita (Pte Perón 175), C y M Santa Rita (Mitre 665).

Villa Berthet: Evelio Romero Muebles (Av Colón 1473), Tienda Shaday (Belgrano), Yuria Modas (Moreno 384).

Villa Río Bermejito: Construcciones Fernández (Planta Urbana 1).