Curso Federativo de simulacro de rescate organizado por Bomberos Voluntarios

Sáenz Peña. Con la participación de 14 cuarteles de Bomberos de distintos puntos de la provincia, los días 8 y 9 de noviembre se realizará el Curso Federativo de Materiales Peligrosos organizado por el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana del jueves, el intendente Bruno Cipolini junto a Pedro Gimenez, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, personal de Servicio 107 y Policía Caminera, comentaron que el curso consta de dos jornadas, se realizará los días 8 y 9 de noviembre. El primer día será teórico-práctico y tendrá lugar en el Cuartel de Bomberos Voluntarios, mientras que el segundo día se llevará a cabo un simulacro en el acceso al aeropuerto.

«Me parece muy importante lo que podamos hacer como institución de manera coordinada con Bomberos Voluntarios de la ciudad, es un hecho para destacar, la capacitación siempre es muy importante, uno siempre anhela que estos hechos no ocurran pero siempre es muy importante estar preparados ante eventuales situaciones. Mi presencia aquí tiene que ver con el apoyo, no solo a este evento, sino al trabajo conjunto permanente», dijo el Intendente.

Por su parte, Pedro Gimenez explicó que será un simulacro que consistirá en un accidente de tránsito entre un micro de pasajeros y un camión con cargas generales de productos peligrosos. Por otro lado comentó que el objetivo es establecer los lineamientos operativos adecuados para identificar, mitigar y controlar los riesgos generados en intervenciones profesionales por derrames de productos peligrosos, procurando brindar un marco de seguridad para los intervinientes y la población en general.

En el ejercicio participarán diferentes fuerzas, incluyendo Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Caminera, División de Bomberos de la Policía, Servicio de Ambulancia del Hospital, Dirección de Tránsito Municipal, personal del Aeropuerto y Bomberos Voluntarios de 35 cuarteles de la Provincia del Chaco.

