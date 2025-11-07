Encuentro de Pre-misión diocesana en la Diócesis San Roque

Sáenz Peña. El pasado 1° de noviembre, adolescentes, jóvenes y adultos comprometidos en distintas pastorales se reunieron en Presidencia Roque Sáenz Peña para organizar la Misión Diocesana 2026.

La diócesis de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña fue escenario, el 1° de noviembre, del Encuentro de Pre-Misión Diocesana, una jornada de preparación que reunió a adolescentes, jóvenes y adultos comprometidos en distintas tareas pastorales diocesanas.

El objetivo del encuentro fue organizar la Misión Diocesana 2026, que se llevará a cabo del 3 al 15 de enero de 2026, continuando una tradición evangelizadora que supera los 30 años.

Este servicio misionero, destinado a acompañar pastoralmente a las comunidades más alejadas, se ha consolidado como un signo de comunión, servicio y esperanza para la Iglesia diocesana.

Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre los desafíos y alegrías de la vida misionera, en un clima de aprendizaje, fraternidad y fe compartida.

Renovar el compromiso cristiano

Cada misión representa una oportunidad para renovar el compromiso cristiano y llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la diócesis.

La próxima edición de la misión marcará el cierre de un trienio misionero en la parroquia San Francisco Solano y los parajes de su zona pastoral.

Con el lema «Jesús, esperanza para nuestros pueblos», la misión buscará animar y fortalecer las comunidades a través de la Palabra de Dios, la Eucaristía, el rezo del Rosario y el compartir de la vida cotidiana.

La convocatoria ya está abierta para todos aquellos que forman parte de alguna pastoral y deseen sumarse a este servicio evangelizador.

