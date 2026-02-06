Del 11 al 27 de febrero el NBCH implementa promoción Vuelta al cole con Tuya

Resistencia. Se podrá comprar en comercios adheridos con 3 cuotas sin interés más 20% de bonificación o 6 cuotas sin interés, acompañando a las familias chaqueñas en el regreso a clases y fortaleciendo al comercio local.

Nuevo Banco del Chaco presentó la promoción Vuelta al cole con Tuya, un beneficio especial para acompañar a las familias chaqueñas en el regreso a clases, con opción de financiación y bonificación en comercios adheridos de toda la provincia.

El anuncio estuvo encabezado por el presidente de Nuevo Banco del Chaco, Germán Dahlgren, junto a autoridades provinciales, y representantes de la Cámara de Comercio de Resistencia y Federación Económica del Chaco.

La promoción estará vigente los miércoles, jueves y viernes desde el 11 hasta el 27 de febrero, y se podrá comprar con Tarjeta Tuya en dos modalidades: 3 cuotas sin interés con 20% de bonificación y 6 cuotas sin interés.

El beneficio aplica para compras realizadas con Tarjeta Tuya en comercios adheridos de los rubros librerías y venta de libros, indumentaria, marroquinería, zapaterías, regalerías y ópticas, facilitando el acceso a los artículos necesarios para el inicio del ciclo lectivo.

“Es una promoción muy especial porque tiene un doble efecto: acompañar a las familias en un momento clave como el inicio del ciclo lectivo y brindar herramientas al comercio para sostener el consumo y potenciar las ventas en un contexto económico complejo. Es una forma concreta de estar cerca de la gente con financiamiento sin costo financiero y condiciones accesibles” expresó el presidente NBCH.

Esta iniciativa busca acompañar y aliviar el gasto que implica la vuelta a clases, así como también generar un impulso en las ventas del comercio local. Nuevo Banco del Chaco ofrece esta promoción para acompañar a las familias chaqueñas en un momento clave del año y brindar a los comercios una oportunidad para fortalecer su actividad comercial.

Asimismo, Dahlgren explicó que “es un trabajo articulado que venimos realizando junto a la Federación Económica, las cámaras de comercio y el gobierno provincial. Tarjeta Tuya hoy es mucho más que un medio de pago: es la tarjeta de los chaqueños. Trabajar con nuestros productos es trabajar por y para el Chaco, porque todo vuelve a la provincia y nos permite seguir generando promociones que benefician tanto a las familias como al comercio local”.

Los comercios interesados en participar pueden adherirse a través del formulario disponible en la página web, enviado por correo electrónico.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Juan Martín Alfonso explicó que “desde la Cámara de Comercio acompañamos esta acción porque funciona como un incentivo concreto para las familias en una etapa del año que implica un esfuerzo económico importante, y también para nuestros colegas comerciantes, ya que es uno de los primeros momentos fuertes de ventas. En un contexto de retracción económica, este tipo de iniciativas ayudan a activar el movimiento comercial y a fortalecer al comercio local”.

En el marco de esta promoción, también estarán disponibles los distintos Kits Educativos Chaco 2026: kit jardín a un valor estimado de $13.000, kit primario de $18.000 y kit secundario de $20.000. Estos montos son estimativos siendo guía para el comerciante y surgen de un relevamiento conjunto realizado por las Cámaras de Comercio de la provincia, asociadas a la Federación Económica del Chaco. La iniciativa cuenta, además, con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Tarjeta Tuya brinda la posibilidad de financiar las compras escolares en 3 o 6 cuotas sin interés, con una bonificación del 20% en la opción de 3 cuotas, lo que permite aliviar el presupuesto familiar en el inicio de clases.

Para solicitar Tarjeta Tuya y acceder a todas las promociones, la gestión puede realizarse de manera online o en las sucursales de Nuevo Banco del Chaco.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

