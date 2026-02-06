6 febrero, 2026

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Programas provinciales ya tienen fecha de pago

1 min de lectura

Resistencia. El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que comenzará a abonarse el próximo lunes. Los montos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.

Detalle de fechas:

Lunes 9 de febrero
-Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)
-Expertos (Ministerio de Salud)

Miércoles 18 de febrero
-Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
-Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
-Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)
-Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)
-Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)
-Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma tiene como objetivo ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios dispongan de su acreditación de manera ágil y segura, utilizando cualquiera de los canales electrónicos del NBCH.

Compartir

Te pueden interesar

1 min de lectura

Programas provinciales ya tienen fecha de pago

3 min de lectura

Del 11 al 27 de febrero el NBCH implementa promoción Vuelta al cole con Tuya

3 min de lectura

Comenzaron las clases de la Escuela Municipal de Básquet de la ciudad

2 min de lectura

Para continuar cobrando las pensiones por discapacidad no es necesario realizar trámites