24 abril, 2026

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Este sábado continúa el 10° Encuentro de Danzas “Sáenz Peña Baila”

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Sáenz Peña. Este sábado 25 de abril tendrá continuidad el 10° Encuentro de Danzas “Sáenz Peña Baila”, luego de que la jornada del domingo debiera suspenderse debido a las condiciones climáticas, lo que impidió que todas las academias pudieran presentar sus coreografías.

En este sentido, el sábado a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal, se llevará adelante la presentación de las academias que no pudieron participar en la fecha anterior.
La entrada será libre y gratuita, por lo que familiares, amigos y vecinos podrán acompañar y disfrutar de una nueva noche a puro ritmo y color. En esta oportunidad, serán 14 las academias que subirán al escenario del teatro.
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