24 abril, 2026

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Se lanzó el programa de educación vial 2026 «Sabernos juntos nos hace más fuertes»

2 min de lectura

Sáenz Peña. En la mañana del miércoles el municipio en conjunto con Policía Caminera lanzó el programa de Educación Vial 2026. Se trata de  un programa charlas de Educación y Seguridad Vial en las Escuelas, este año bajo el lema «Sabernos juntos nos hace más fuertes»,  el programa es coordinado con Policía Caminera, la Regional Educativa IV A, Tránsito municipal y la Secretaría de Gestión y Promoción Educativa.

El inicio del programa tuvo lugar en el Jardín de Infantes N°9 «Sara Ch. de Eccleston». En la oportunidad se contó con la presencia del secretario de Promoción y Gestión Educativa Pedro Egea, la directora de Regional Educativa Paloma Egea; la subsecretaria de Seguridad Vial Viviana Gómez, autoridades de la institución educativa y de Policía Caminera.

Con las charlas educativas, desde el Municipio se busca generar una mayor concientización en toda la comunidad educativa, sobre el respeto de las normas de tránsito y el cuidado de la vida propia y el respeto hacia el otro en la vía pública.

En las mismas, se tratan cuestiones referidas a los peligros que conlleva el uso de celular mientras se conduce,   la importancia del cinturón de seguridad, uso de casco, señales de tránsito, responsabilidad de los peatones y ciclistas, desde la concientización.

El conocimiento de normas para transitar en las calles y avenidas son fundamentales tanto para conductores como peatones y es importante contar con la formación y  trabajar sobre la toma de conciencia de la necesidad de respetar las medidas para prevenir accidentes, aportando así para lograr una ciudad más segura y ordenada.

Las charlas continuarán en distintas instituciones de diferentes niveles educativos de la ciudad. Las instituciones interesadas deben solicitar la capacitación en Regional Educativa a través de nota y también pueden comunicarse a los teléfonos: 3644-713224 o al 3644-562443.
Compartir

Te pueden interesar

2 min de lectura

Se lanzó el programa de educación vial 2026 «Sabernos juntos nos hace más fuertes»

1 min de lectura

Este sábado continúa el 10° Encuentro de Danzas “Sáenz Peña Baila”

1 min de lectura

Pagan sueldos a estatales antes del 1 de mayo

1 min de lectura

Director de Zona Sanitaria denuncia a una médica trucha que «ejercía» en los hospitales de Quitilipi y Plaza