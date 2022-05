Denunciante pide a la Justicia la detención de «Pilin» Comisso

Sáenz Peña. El comerciante es supuesto autor del abuso, fue indagado y se puso a disposición de la Justicia. Fue imputado por Supuesto Abuso Sexual Simple.

La progenitora de la oven que denunció el abuso identificó al comerciante de autopartes con apodo y apellido al participar en LT16 este viernes. Mencionó que fue a la Fiscalía y que se enteró que recién hoy «se tomaron muestras». Está imputado por Supuesto Abuso Sexual Simple. La familia de la víctima reclama su detención.

«Fuimos a la Fiscalía con el abogado que nos asiste y firmamos para que nos represente. No pude hablar con el fiscal, pero lo voy a hacer y le voy a preguntar porque no lo detuvieron o lo demoraron todavía. En otros casos similares las detenciones son inmediatas», dijo Verónica.

La mujer narró los hechos y dijo «este señor Pilín Comisso debería estar detenido, mi hija no puede dormir, no quiere salir de la casa». Agregó que el día de la denuncia, lunes pasado, fue llevada al Hospital para que revisen a su hija «y la policía femenina que estaba y que fue la que escribió la denuncia puso como cosa suya que mi hija no quería ser revisada, pero es mentira, jamás nos negamos».

«Hoy recién se tomaron muestras a Comisso, a una semana casi, que pueden encontrar. Mi hija tenía arañones y mordedura en la espalda. El médico policial, una doctora, que la revisó constató las lesiones en su zona vaginal y ahí mismo lo llamó por teléfono al fiscal. Por eso no entendemos por qué este señor sigue libre», dijo Verónica.

«Mi hija fue a su casa porque le tuvo confianza. Ella trabaja con el hermano y se cruzaban siempre en la vereda del negocio de autopartes del señor Pilín Comisso. Ni siquiera hay una amistad. Era la primera vez que mi hija salía acá, porque hace poco vive en esta ciudad. Pero hay un testigo de lo que pasó. Este señor salió del baño cerrándose el pantalón y mi hija en una crisis de shock vomitaba», narró.

Oficialmente se había dicho que tras la denuncia de la joven de 24 años se tomaron muestras de ADN tanto de la víctima como el imputado que fueron enviadas el IMCIF. Algo que la madre de la joven desmintió hoy.

El hasta ahora supuesto autor del abuso fue indagado y se puso a disposición de la Justicia. Fue imputado por Supuesto Abuso Sexual Simple.