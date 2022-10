Diputados con intenso debate por la «represión» a médicos recidentes

Resistencia. Desde la UCR Leandro Zdero y Libio Gutiérrez rechazaron la represión y se solidarizaron. La solidaridad llego también desde el PJ pero Claudia Panzardi tristemente buscó cambiar el eje y dijo «cuando ellos gobernaban en esta provincia, se reprimía a tiro de goma».

El medio digital resistenciano DiarioChaco rescató las expresiones de los legisladores tras el desalojo policial a médicos residentes que reclamaban aumentos salariales este martes por la mañana. Los diputados de distintos bloques se manifestaron al respecto en la sesión ordinaria.

En este sentido, por la UCR y en representación de SUMAR -su propio espacio-, Leandro Zdero repudió «la agresión a los residentes, a los trabajadores de salud pública que fueron víctimas de un accionar desinteligente y violento de parte del gobierno provincial». «No era otra cosa que un reclamo justo, reclamo que evidentemente luego de haber ocurrido fue atendido y se ha encontrado una solución, pero la represión existió y es por eso que queríamos solidarizarnos», dijo ante sus pares.

Según indicó el radical, esta situación no ocurrió por primera vez. «Ya lo hemos vivido en pleno contexto de pandemia cuando médicos, enfermeros o especialistas salieron a las calles cuando les faltaba insumos y en una actitud de persecución se labraron actas o multas», agregó.

Livio Gutiérrez, de Convergencia Social -UCR- , manifestó: «Cómo una provincia va a generar que alguien se acerque si a los médicos le tiran agua. En la imagen se veía al resto de las asociaciones que se manifestaban sin ningún tipo de problemas. El foco era darles a los médicos».

«Es imposible sostener un sistema médico con estas actitudes que tiene el Gobierno provincial. Yo no puedo creer que no exista un plan de racionaldiad. Era una situación hipócrita en realidad la que vivimos ayer. Una hipocresía del que un día le dicen te aplaudo y al otro te baño por 7 millones de pesos: por nada. Un paciente bien tratado les puedo asegurar que no tiene valor», añadió.

Claudia Panzardi, del Bloque Justicialista , señaló su solidaridad para con el sector que, afirmó, se manifestó «con justa causa». «No comparto la doble vara o la doble moral que promete el oro y el moro cuando están en campaña, donde por un lado dicen que cuando sean gobierno no va a haber más cortes o no se va a interrumpir más el tránsito, pero después salen corriendo a solidarizarse con quienes justamente estaban cercenando nuestro derecho a poder transitar por la vía pública», criticó.

En referencia a las gestiones opositoras que gobernaron en la provincia, Panzardi señaló: «Cuando ellos gobernaban en esta provincia, se reprimía a tiro de goma, teníamos que cuidarnos lo que estudiábamos y hacíamos trámites para que no nos agarren. Reprimían a golpes y balas a los docentes, en ese momento no había redes y no se sabía mucho. Pero los que tenemos memoria no nos vamos a olvidar».

Rodrigo Ocampo, del mismo bloque , sentenció: «Volvemos a caer en una postura que mucho tiene que ver con la crítica, pero poco tiene que ver con lo que vamos a hacer o cómo podemos resolver esta situación».

Y definió: «Yo sí creo en el orden, no creo en la represión. Celebro el acuerdo que permitió salir de esta cifra de 92 mil para los residentes. Necesitaban la recomposición de esos ingresos. Pasamos de tener 130 ambulancias a tener 300 ambulancias, y no lo decimos nosotros nomas. Lo dicen distintos intendentes de distintas fuerzas políticas».

«A partir del 2019 nunca se invirtió menos que el año anterior y sabemos que falta hacer muchísimo más. Se incorporaron más de 350 profesionales nuevos necesarios para la pandemia. Hemos vacunado a todos los chaqueños», dijo luego.

Por el Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff expresó su solidaridad con los residentes y dijo que «en mucho» comparte con legisladores oficialistas. «Hay ambulancias, sé de la inversión en la obra pública. Ahora, ¿qué pasa? el ladrillo no te cura, y esa es la suma de las grandes deficiencias. Hay que humanizar la gestión y mejorar la prestación de servicios».