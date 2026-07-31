Docencia chaqueña vuelve al paro, ahora sumados a la convocatoria nacional del 3 de agosto

Resistencia. Según lo notificado por los sindicatos chaqueños, la medida, que coincide con la reanudación del ciclo lectivo tras el receso de invierno, incluirá concentraciones en todo el interior provincial.

Con un escenario de creciente tensión por la situación económica asfixiante que se encuentran viviendo los integrantes de la comunidad educativa, el reclamo por la recomposición salarial, la pérdida del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el desfinanciamiento del sistema escolar, ponen en jaque el normal desarrollo del segundo cuatrimestre en los colegios de todo el país.

Los gremios docentes de la provincia del Chaco anunciaron su adhesión al paro nacional del sector convocado por organizaciones gremiales nacionales para el día lunes 3 de agosto, con la cuestión salarial como eje principal, y con reclamos tanto a nivel nacional como provincial.

Las entidades sindicales indicaron que la medida obedece a «la total falta de respuestas del Gobierno, tanto nacional como provincial, a los reclamos tanto en materia salarial, como en lo que respecta a la atención que debe el Estado brindar para asegurar la educación del pueblo, con el sostenimiento de la educación y la escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria». En el marco de la jornada nacional del paro docente, los gremios convocaron a todos los trabajadores de la educación, activos y jubilados-, a una concentración a realizarse a partir de las 18 en la plaza central de cada localidad de la provincia.

El paro fue anunciado por Atech, Utre Ctera, Sadop, Federación Sitech, Amet, UDA, Achabi, SECH, FIUD, Adoch, Sitech Sudeste y Fesidoch.

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