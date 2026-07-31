El ministro Matkovich valoró el trabajo de la Policía del Chaco en los eventos masivos

Resistencia. El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, realizó este miércoles, junto al jefe de Policía, Fernando Romero, un balance de los operativos de seguridad desplegados durante los principales eventos masivos desarrollados en la provincia: los festejos por el Mundial de Fútbol 2026, la Bienal Internacional de las Esculturas y la 29ª Cabalgata de la Fe.

“Todos los eventos se concretaron con total normalidad, a pesar de la masiva concurrencia de personas, sin desmanes y con un importante despliegue de las fuerzas de seguridad para cuidar a los chaqueños”, afirmó Matkovich.

El ministro remarcó que los operativos fueron planificados con anticipación y contaron con la participación de distintas unidades especiales, además de cadetes y alumnos de segundo y tercer año de la Escuela de Policía y del Servicio Penitenciario, evitando así resentir el servicio diario de las comisarías. “Los chaqueños han definido la paz, la seguridad y el orden como algo propio, y la normalidad con la que se desarrollaron estos importantes eventos es una muestra de ello”, sostuvo.

Operativos especiales para eventos multitudinarios

Durante la Bienal Internacional de las Esculturas se instaló un Centro de Monitoreo dentro del predio, desde donde se realizó el seguimiento permanente del evento mediante cámaras y drones. Además, se reforzó el sistema de iluminación y la presencia policial en los distintos sectores del Parque Intercultural 2 de Febrero. El evento se desarrolló sin incidentes de consideración. Los únicos inconvenientes registrados estuvieron relacionados con el extravío de personas en medio de la multitud, situaciones que fueron resueltas rápidamente gracias a la intervención del personal policial.

En tanto, la 29ª Cabalgata de la Fe convocó a más de 10.000 jinetes y alrededor de 130.000 personas, desarrollándose también con absoluta normalidad y sin hechos de violencia ni desórdenes.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad organizó dispositivos especiales durante los festejos por los triunfos de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026, especialmente en la Plaza 25 de Mayo y otros espacios públicos, garantizando celebraciones pacíficas y ordenadas.

El jefe de Policía, Fernando Romero, precisó que durante la Bienal se implementaron turnos rotativos de seis horas con alrededor de 200 efectivos de unidades especiales, destinados a brindar seguridad tanto a los feriantes como a los visitantes. “No tuvimos que lamentar incidentes; solamente registramos casos de personas extraviadas, pero todas fueron localizadas”, señaló Romero, quien informó que se realizaron 174 intervenciones, todas resueltas favorablemente.

Por último, Matkovich adelantó que el mismo esquema de trabajo continuará en los próximos eventos de gran convocatoria, como el Torneo Internacional de Pesca del Dorado en la Isla del Cerrito y el regreso a clases tras el receso invernal. Además, anunció que se reforzará la presencia policial en plazas, el Domo del Centenario y el Parque Intercultural 2 de Febrero para seguir fortaleciendo la seguridad en los espacios públicos.

Acompañaron esta actividad, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; la presidente de Turismo, Verónica Mazzaroli; el presidente de la Fundación Urunday, Josese Eidman; autoridades del Municipio de Resistencia, del Servicio Penitenciario Provincial; subsecretarios del Ministerio de Seguridad y Jefes de distintas Unidades Policiales.

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