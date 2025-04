Durante una entrevista le preguntaron a un candidato si es «ñoqui» y no contestó

Sáenz Peña. La periodista María Dora Flores concretaba esta semana próxima pasada una entrevista con el candidato Edgardo «Taty» Reguera y en la oportunidad quiso saber su respuesta ante las acusaciones de la Oposición sobre su persona. El abogado evadió la respuesta y prefirió desenfundar un rosario de críticas a los piqueteros.

La jugada ajedrecista de Leandro Zdero en el armado de listas se notó una vez más. Sin olvidarse de quienes no lo acompañaron en las Paso del 2023 y militaron y apostaron en contra, el Gobernador puso en la lista de candidatos a la Legislatura a dos saenzpeñenses. Por un lado a la esposa de Carim Peche, Marilyn Rodríguez, en 8vo lugar. Y por otro al abogado Edgardo Reguera, del riñón de los Cipolini, asesor del diputado nacional Gerardo, en el 9no lugar de la lista. Es decir que los que no lo acompañaron en 2023 deberán juntar y traccionar votos para que los saenzpeñenses ingresen.

Reguera fue invitado al programa matutino de Radio Futuro, conducido por la periodista María Dora Flores y Mario Rimer. Durante la charla «Taty» Reguera repasaba el libreto diciendo que vienen a «proponer renovación» y que «el pueblo chaqueño le dijo no al pasado y hoy venimos a proponer orden y transformación”.

El guion que repite en cuanta entrevista ofrece rescata siempre un “no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder, no tenemos prontuarios penales. Eso es lo que la gente está valorando”. Como para remarcar que del otro lado, están los que sí esconden cosas, ocultan, y tienen prontuarios o se relacionan con denunciados y hasta con detenidos hoy.

Reguera es uno de «los castigadores de Capitanich» en la campaña. Remarca que Capitanich es un mentiroso y un estafador electoral, pues cuando fue derrotado en 2023 dijo que se retiraba de la política y de los cargos públicos, pero que «ahora busca fueros». Ángel Rozas el ex gobernador radical derrotado en 2007 dijo lo mismo cuando perdió, que se retiraba, y volvió como diputado nacional. Evidentemente en políticas las cosas cambian, y la moral se hace «aguachenta».

La periodista María Dora Flores busco, fiel a su estilo, la manera más elegante y menos áspera de preguntarle a Reguera sobre las acusaciones de la Oposición sobre su «aparente» cargo en el Congreso -a Oposición lo castiga diciendo que es ñoqui, que no va a trabajar-, y le consultó si era verdad.

Reguera prefirió no contestar la pregunta de manera directa y dijo: «yo soy abogado, asesoro. Asesoro cuando me llaman para hacerlo». Y desviando totalmente lo que se le preguntó con exactitud remarcó que la gente de be optar por la lista del Oficialismo o la que representa ir al pasado de la estafa, al pasado de la mafia piquetera, aprovechando nuevamente para enrostrar a Capitanich su relación con funcionarios que están procesados, presos en algunos casos, y los jerarcas piqueteros que se hicieron ricos en la gestión anterior.

Pero nunca respondió si es empleado de planta del Congreso de la Nación y por qué no va a trabajar nunca. Es decir por qué es ñoqui.

La respuesta esta en la pagina oficial del Congreso de la república donde figura en el orden bajo el legajo con un Escalafón AP bajo la estructura de agente afectado a bloque político y se lee en la columna convenio «planta permanente Ley».

