Las Residencias Estudiantiles a contracorriente del estilo de Gobierno que pide el Gobernador Zdero

Sáenz Peña. Desde falta de gestión, maltratos y amenazas, hasta abandono inhumano a los estudiantes. Así es el combo que pone es centro de las críticas a la funcionaria Bárbara Matzarevich, la coordinadora del lugar protegida por políticos locales. ¿Le venden un buzón al gobernador sobre cómo es la gestión provincial en Sáenz Peña?

Los estudiantes que viven en las Residencias no tienen agua en sus departamentos hace semanas. El motivo: hubo un robo -producto de la inseguridad en la zona universitaria y la falta de gestión en este tópico en las propias Residencias-, se llevaron la bomba de agua que se utiliza para llenar los tanques.

En un grupo de WhatsApp, que los estudiantes compartes con la coordinadora -Bárbara Matzarevich-, le plantearon los problemas que vienen viviendo. Pero la joven funcionaria antes de encontrar una solución les sugiere que se busquen un alquiler en otra parte.

Desde hace un tiempo largo los estudiantes que viven en las residencias la vienen “denunciando” en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, persecución y falta de respuestas concretas a los problemas. También llegó a sugerirse la existencia de cierta orden para desalojar a varios estudiantes de bajos recursos, y ¿acomodar militantes?.

La falta de agua es un problema gravísimo, ya que los estudiantes no tienen agua ni para echarle al inodoro, muchos menos para aseo personal o lavar ropa o hacer limpieza. Delincuentes robaron la bomba que permitía llenar los tanques, y ante esto la coordinadora Matzarevich en una charla en el grupo de WhatsApp dijo que si quieren tener agua tendrán que comprar una bomba. La excusa es que ella se cansó de pedir y nadie le da una solución. ¿Nadie? ¿Ni Desarrollo Humano, ni el Municipio ni Sameep? ¿nadie puede conseguir una bomba? ¿Nadie puede mandar un camión con agua para reponer los tanques?

«Cuando antes junten la plata tendrán agua, lamentablemente. Si hubieran hecho caso en guardar la bomba no estaría pasando esto» -CIC-, así es el reto que Matzarevich le da a los estudiantes.

Los estudiantes plantearon el tema de inseguridad y la funcionaria se excuso diciendo que «el que quiere robar no le cuenta nada saltar un muro», y de esa forma buscó eludir su falta de gestión para hacer arreglar los portones de acceso al lugar que están desoldados y en pésimas condiciones. ¿No podrá gestionar un soldador? ¿No podrá hacer una llamada telefónica a Infraestructura? ¿No tendrá conocidos en la Municipalidad para pedir que se lleven los portones al Corralón y los arreglen?

Un dato importante es que Bárbara Matzarevich advirtió a los estudiantes que en las reuniones que se tengan, de coordinación, no se les permitirá tener el celular. Cada estudiante deberá dejar su celular en una canasta, «de manera voluntaria», dijo, para que pueda realizarse la reunión y evitar que se filtren sus retos y malos tratos.

El tema es que desde que se inició la gestión provincial de Zdero, en Sáenz Peña no hay un Coordinación de Acciones Gubernamentales de la Provincia. Zdero no cuenta con un funcionario que genere la interacción de las distintas áreas. Las Oficinas de Gobernación que existen, una en el Gualok y otra en el Centro Cívico Ex Ferichaco, están vacías, sin nadie que haga la tarea.

Este es el tema por el cual lugares sensibles como las Residencias Estudiantiles pasan por serios problemas. Por ejemplo los estudiantes aseguran que en las unidades habitacionales había dos camas por dormitorio, y ahora existirían camas tipo cuchetas. Esto genera una superpoblación en las Residencias que lleva a inconvenientes de convivencia, los que no se solucionan por la desidia y falta de gestión de la coordinadora. Esto ya se había hecho notar el año pasado, pero nadie hace absolutamente nada para corregirlo. Entonces ¿se va a contracorriente del estilo de Gobierno que pide el Gobernador Zdero? ¿Quién o quiénes protegen a Bárbara Matzarevich que ésta cree que se le tiene permitido maltratar a estudiantes o como se siguiere amenazarlos?

Ésta área gubernamental no es la única que abraza problemas en Sáenz Peña. Desde espacios recreativos que le pertenecen a laProvincia sin mantenimiento, más abandonados que cuando gobernaba el Peronismo kirchnerista, pasando por personas que sin tener nombramientos oficiales «regentean» los ámbitos de Salud donde «mandonean» como si fuesen funcionarios -algo que les permite el ministro Sergio Rodríguez, sin dudas-, a espacios institucionales como el Centro Cívico o ex FeriChaco, la oficina de Gobernación en el Gualok como dijimos, o simplemente las oficinas del Registro Civil -especialmente en Ferichaco donde no se atiende a la gente y siempre se le echa la culpa al sistema-, dan muestra de la falta de presencia de actores «alineados» a la política del Gobernador.

¿Le dirán al Gobernador que todo está bien y marcha sobre rieles? ¿Quién le miente al Gobernador tan descaradamente? ¿Cuándo la Provincia va a tomar las riendas de lo que pasan con sus áreas en Sáenz Peña y pondrá funcionarios que funcionen?

