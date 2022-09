El abogado Marcelo Reano explicó sobre los reclamos por los hackeos en el Banco Galicia

Sáenz Peña. El abogado Marcelo Reano, que representa a varios clientes de la Sucursal local del Banco Galicia, explicó en LT16 AM950 el daño causado por el hackeo y vaciamiento de cajas de ahorro. Aseguró que el Banco debe reparar el daño causado.

El profesional dio detalles de la situación de sus clientes, donde en algunos casos desaparecieron pesos y dólares. Mencionó que por parte de las autoridades locales del Banco Galicia hubo destrato y falta de contención hacia los clientes que pasaron por esta situación, al tiempo que alertó que podrían aparecer más denuncias.

«Mi cliente fue para tratar de reunirse con el gerente y el gerente no lo atendió, el banco dice que no se responsabiliza porque asegura que lo que se violó fueron los sistemas de seguridad del propio cliente», dijo el abogado, insistiendo: «no podemos acceder al sistema del banco para saber cómo se fugó esa plata, y el banco nos dice que no es responsabilidad de ellos, que la culpa es del cliente».

