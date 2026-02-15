El avance de IACCO marca el inicio de una nueva etapa para la salud del Chaco

Resistencia. Con el comienzo de la construcción del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico, un proyecto largamente esperado empieza a transformarse en una realidad concreta para la provincia.

El avance de la obra del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico (IACCO), ubicado estratégicamente en la ciudad de Fontana para brindar servicios a todos los chaqueños, marca mucho más que una construcción edilicia: representa atender una necesidad pendiente en la salud de la provincia del Chaco.

Para acceder a atención cardiológica y oncológica de alta complejidad, pacientes y familias chaqueñas deben trasladarse a otras provincias, con un fuerte impacto emocional, además de económico y social que ese desarraigo implica.

En ese contexto, el avance de la obra de IACCO cobra un valor estratégico. El proyecto busca dar respuesta a una necesidad estructural, con una propuesta pensada para ampliar el acceso a la salud de alta complejidad, fortalecer el sistema sanitario provincial y generar condiciones para que esa atención pueda brindarse en cercanía.

El Instituto se concibe como un centro que integra asistencia médica, docencia, investigación y prevención, complementando la red de salud existente y aportando capacidades que hoy no están disponibles en el territorio. Su desarrollo permitirá, además, impulsar la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo vinculados a la salud y la ciencia.

Con la obra ya en marcha, IACCO inicia el camino para transformar una aspiración colectiva en una realidad concreta, con impacto directo en la calidad de vida de los chaqueños y en el desarrollo sanitario, social y económico de la provincia.

El Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico es una institución privada sin fines de lucro impulsada por la iniciativa compartida referentes y profesionales médicos y la Fundación Los Dinosaurios, integrada por empleados y ex empleados del Nuevo Banco del Chaco, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad histórica de la comunidad y fortalecer el sistema de salud provincial.

