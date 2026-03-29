El Chaco Lanzó Oficialmente la Temporada del “Gigante Verde” del Norte Argentino

Resistencia. Este sábado, con una convocatoria exitosa que reunió a autoridades, prestadores turísticos y referentes del sector, el Gobierno del Chaco realizó la apertura oficial de la temporada turística 2026 de la Región El Impenetrable, consolidando a este destino como uno de los principales atractivos de naturaleza del norte argentino.

La temporada se extenderá de abril a octubre, período considerado óptimo por sus condiciones climáticas y ambientales para disfrutar del monte chaqueño y su biodiversidad. La región está integrada por las localidades de Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores, El Espinillo, Tres Isletas, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y Fuerte Esperanza, y se posiciona como un polo turístico en crecimiento sostenido.

El Parque Nacional El Impenetrable, con más de 128.000 hectáreas de bosque nativo, es uno de los principales atractivos, destacándose por la presencia de especies emblemáticas como el yaguareté, el tatú carreta, el tapir y el oso hormiguero.

Durante el lanzamiento, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, destacó el crecimiento del destino y su proyección: “Estamos muy contentos de poder participar de este lanzamiento. El Impenetrable se está transformando en un núcleo turístico no solo del Chaco, sino del norte argentino. Cada vez es más conocido gracias al trabajo conjunto, la difusión y el compromiso de todos los actores”.

Además, remarcó el valor del patrimonio natural y cultural de la región: “Tenemos una riqueza única, con especies emblemáticas y una identidad cultural muy fuerte. La cultura del monte forma parte de lo que somos como chaqueños y es también un gran atractivo para quienes nos visitan”.

Resico también subrayó la importancia de la infraestructura para potenciar el desarrollo turístico: “Estamos avanzando en obras claves como el asfalto, que es un anhelo histórico del norte. Mejorar la conectividad es fundamental para consolidar el crecimiento del turismo en la región”.

Por su parte, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, acompañada de la vicepresidente Virginia Zacarías, destacó la consolidación del evento dentro del calendario oficial y el crecimiento del sector: “Este lanzamiento lo realizamos por segundo año consecutivo y cada vez se suma más gente. Queremos instalarlo como un evento fijo en la agenda turística provincial”.

En esa línea, valoró el rol de los prestadores y la oferta de servicios: “No se puede promocionar un destino si no hay servicios, y hoy vemos cómo crecen las propuestas de alojamiento, gastronomía y excursiones. Muy pronto vamos a anunciar nuevas opciones como los refugios de monte, que amplían la oferta”. Asimismo, invitó a turistas y chaqueños a recorrer la provincia: “Desde Semana Santa, todo el sistema turístico está preparado para recibir visitantes. Invitamos a conectarse con la naturaleza, disfrutar en familia y descubrir los parques nacionales, reservas y todo lo que ofrece el Chaco”.

Durante el 2025, la región registró más de 3.900 visitantes, de los cuales más de 2.100 contrataron servicios locales, generando un impacto económico superior a los 425 millones de pesos. Además, 242 personas obtuvieron ingresos directos del turismo, se realizaron 78 capacitaciones con 1.176 participantes y más de 670 familias estuvieron vinculadas a la actividad.

Desde la Fundación Rewilding, Marisi López celebró el inicio de la nueva temporada y el trabajo articulado con el Estado: “Estamos felices de acompañar este lanzamiento. Cada turista que llega representa una oportunidad de ingreso para las familias locales que brindan servicios como guiados, gastronomía y artesanías”.

Además, resaltó el potencial del destino: “El Impenetrable es un lugar único, con monte, ríos como el Bermejo y el Bermejito, y una biodiversidad increíble. Es un espacio ideal para la aventura, el descanso y el contacto con la naturaleza”.

Acompañaron también esta actividad: la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra; el diputado provincial Joaquín García; Dalma Albornoz de Miraflores; Ely Noguera de Tres Isletas; emprendedores; referentes del Parque Nacional; autoridades municipales y prestadores turísticos.

Compartir