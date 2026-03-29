Sameep reparó una pérdida detectada en un conducto de hormigón de 700 milímetros de diámetro

Sáenz Peña. La empresa Sameep informó que finalizaron con éxito los trabajos programados sobre la línea del Primer Acueducto, en un tramo ubicado a unos 20 kilómetros de Presidencia Roque Sáenz Peña, entre esa localidad y La Tigra.

Las tareas permitieron reparar una pérdida detectada en un conducto de hormigón de 700 milímetros de diámetro, mediante trabajos específicos de calafateo para evitar filtraciones. Desde la empresa destacaron que la intervención de hoy fue planificada con el objetivo de optimizar el funcionamiento integral del sistema y garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en distintas localidades del interior provincial.

Para la ejecución de estas acciones fue necesario interrumpir momentáneamente el bombeo del acueducto, lo que generó una disminución en la presión y el caudal del servicio en varias localidades abastecidas por esta infraestructura. No obstante, una vez concluidas las tareas, el sistema comenzó a restablecerse y actualmente avanza de manera progresiva hacia su normalización total.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la importancia de este tipo de intervenciones: “Estas acciones responden a la decisión de actuar de manera inmediata ante cada inconveniente para garantizar la continuidad del servicio. Sabemos lo esencial que es el acceso al agua potable para cada familia chaqueña y por eso trabajamos con rapidez, compromiso y responsabilidad”, afirmó.

Asimismo, valoró el trabajo del personal técnico y operativo que llevó adelante las tareas en terreno, cumpliendo con los plazos establecidos y priorizando la pronta recuperación del servicio.

Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos, ingeniero Germán Ojeda Silva, confirmó que las obras concluyeron de manera satisfactoria. “En este momento el acueducto se encuentra en proceso de normalización. La presión y el caudal se están recuperando progresivamente en cada una de las localidades abastecidas”, explicó.

En tanto, el coordinador de zona III, Omar Albornoz, remarcó que estas intervenciones son fundamentales para mantener la operatividad del sistema y prevenir inconvenientes mayores a futuro, asegurando un servicio más eficiente y confiable.

Las localidades afectadas por la disminución del servicio fueron La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina, donde el suministro ya comenzó a restablecerse de manera paulatina.

Finalmente, desde la empresa agradecieron la comprensión de los usuarios ante las molestias ocasionadas y reiteraron el compromiso de continuar trabajando para mejorar la infraestructura y garantizar el acceso al agua potable en toda la provincia.

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