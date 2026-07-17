El Complejo Termal suma nuevos servicios y presenta promociones especiales para las vacaciones de invierno

Sáenz Peña. La incorporación de una cama de jade, sillones masajeadores, botas de presoterapia y nuevos combos de bienestar forman parte de la renovación de la oferta del Complejo Termal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Además, el municipio anunció promociones, actividades para niños y una amplia agenda turística para el receso invernal.

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa fortaleciendo la propuesta turística de la ciudad de cara a las vacaciones de invierno con la incorporación de nuevos servicios en el Complejo Termal, promociones especiales y una nutrida agenda de actividades recreativas para toda la familia.

La responsable del área de Turismo municipal, Verónica Wilkowski, confirmó que durante los últimos días comenzaron a funcionar nuevas prestaciones orientadas al bienestar y la relajación.

Entre las principales novedades se encuentran la incorporación de una cama de jade, un sillón masajeador de última generación, botas de presoterapia y un nuevo Box Big Premium, que combina diferentes tratamientos de masajes y relajación.

«Se pueden contratar los servicios de manera individual o elegir distintos combos que incluyen agua termal, sauna, tratamientos corporales y otras propuestas de bienestar», explicó la funcionaria.

Promociones por vacaciones

Con motivo del receso invernal, el Complejo Termal lanzó promociones especiales que estarán vigentes durante las vacaciones.

Entre ellas se destacan el 2×1 en piscina termal, 2×1 en turco y sauna (con reserva previa) y promociones en clases de yoga durante todo julio por el Mes del Amigo.

Además, los vouchers promocionales podrán utilizarse dentro de los 30 días posteriores a la compra. El complejo permanece abierto todos los días, de 8 a 21 horas.

Regresan las bañeras individuales

Wilkowski adelantó también que en los próximos días volverán a habilitarse las bañeras individuales de agua termal, actualmente en proceso de remodelación.

Las tareas incluyen el revestimiento de los espacios con materiales resistentes a la alta salinidad del agua y la incorporación de un nuevo sistema de calentamiento que permitirá alcanzar la temperatura adecuada en menor tiempo.

Mientras tanto, continúan funcionando normalmente la piscina termal, el flotario, las clases de natación y el resto de los servicios del complejo.

Una ciudad preparada para recibir turistas

La funcionaria invitó a chaqueños y visitantes de otras provincias a aprovechar las vacaciones para conocer la ciudad, destacando la variedad de atractivos disponibles.

Además del Complejo Termal, mencionó el Complejo Ecológico, el Camino de los Museos, el Parque Temático Ciudad de los Niños, las salas de cine, la oferta gastronómica, la cerveza artesanal y el camping municipal, equipado incluso para recibir motorhomes y casas rodantes con servicios específicos para aguas grises y negras.

Actividades gratuitas para toda la familia

Durante el receso también se desarrollará una agenda especial destinada a niños y familias.

El Parque Temático Ciudad de los Niños ofrecerá jornadas de yoga infantil, actividades de educación vial y propuestas recreativas los días 26 de julio y 2 de agosto.

En tanto, el Camino de los Museos organizará talleres de arte, funciones de cine, espectáculos de magia, cuentos, teatro y actividades creativas con entrada libre y gratuita en el Museo Ferroviario y el Museo de la Fundación.

Wilkowski destacó que Sáenz Peña ofrece una alternativa turística accesible para quienes buscan combinar descanso, naturaleza, bienestar y actividades culturales durante las vacaciones de invierno.

«Hay mucho para hacer, lugares para alojarse, disfrutar de la gastronomía, del cine, de los museos y de nuestras aguas termales. Es una propuesta muy completa y además muy accesible para toda la familia», concluyó.

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