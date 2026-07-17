El Gobierno anunció el pago del refrigerio para estatales

Resistencia. El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco informó que el próximo miércoles 22 de julio se acreditará el beneficio correspondiente al Refrigerio destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

Los fondos serán depositados durante la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, por lo que los empleados públicos podrán disponer del beneficio ese mismo día, tal como ocurre habitualmente.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación “representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos permiten sostener el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó.

Desde la cartera económica señalaron que esta acreditación forma parte de una política de administración responsable, orientada a brindar previsibilidad a los trabajadores estatales y a fortalecer el circuito económico provincial, ya que estos recursos impactan de manera directa en el consumo y en la actividad comercial local.

Como es habitual, el beneficio se abonará exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, herramienta que agiliza la operatoria y garantiza una acreditación rápida y segura para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

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