El domingo se jugará la final de la Copa Sáenz Peña de Fútbol «114° Aniversario»

Sáenz Peña. La cancha de Sportivo será sede del encuentro final por la copa 114° Aniversario de Sáenz Peña que disputarán el club Aprendices y Los Amigos.

«Este año tenemos la particularidad de jugarlo en el mes de Julio ya que tuvimos que postergar por cuestiones climáticas. Hemos decidido finalizar el torneo el domingo, el encuentro comenzará a las 15.30. Invitamos a la gente a que se acerque para vivir una verdadera fiesta.» dijo Iván Arredondo Subsecretario de Deporte Social y Comunitario de la municipalidad.

Los presidentes de ambas instituciones Ramón Brizuela del Club Aprendices y Adrian Delgado de Los Amigos estuvieron presentes en la conferencia de prensa, junto al de la liga saenzpeñense Néstor Saltó quien agradeció el acompañamiento del municipio y destacó que este «es un torneo que tomó grandes dimensiones año a año y que convoca mucha gente en los partidos. Para nosotros es un honor poder tener estos torneos y disfrutar una final con dos equipos que tienen buenos jugadores».

Las entradas tendrán un costo de $5000 que se abonará solo en efectivo; las puertas de la cancha se abrirán a las 15 horas.

El acceso para los hinchas de aprendices será por calle 31 y 10 y para Los Amigos por la boletería principal calle 31 y 12.

El encuentro contará con personal del equipo del Programa de Salud municipal y de la policía del Chaco quién realizará el operativo de prevención.

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