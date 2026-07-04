Buenos Aires. La confianza del campo rebota 14% y vuelve a acercarse a su máximo histórico: mejora el ánimo de los productores, pero la inversión aún espera

La medición mayo-junio del Ag Barometer Austral muestra una recuperación de la confianza tras la caída registrada en marzo y devuelve al índice a niveles cercanos al récord histórico alcanzado a fines de 2025. El relevamiento, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, refleja mejoras tanto en la percepción de la situación actual como en las expectativas futuras.

Aunque crece el optimismo sobre la rentabilidad y el futuro del sector -especialmente de la ganadería-, los productores siguen postergando las inversiones de largo plazo. Los altos costos de los insumos, los bajos precios de los granos y la incertidumbre sobre el escenario político continúan condicionando las decisiones.

La confianza de los productores agropecuarios registró una fuerte recuperación en la medición mayo-junio del Ag Barometer Austral, al ubicarse en 151 puntos, un 14% por encima del registro de marzo (132 puntos), según el último informe elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El índice recupera prácticamente toda la caída registrada en la medición anterior y vuelve a ubicarse muy cerca del máximo histórico de 159 puntos alcanzado en noviembre de 2025, luego de las elecciones legislativas de medio término. En términos interanuales, el crecimiento alcanza el 16%, consolidando un escenario de mayor optimismo entre los productores.

«La recuperación de la confianza muestra que el productor volvió a tener una mirada positiva sobre el negocio agropecuario. Sin embargo, todavía existe prudencia cuando las decisiones implican compromisos de inversión de largo plazo», explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Mejora de la situación presente y de las expectativas

La recuperación se observa en todos los componentes del índice. El Índice de Condiciones Presentes aumentó 16%, pasando de 108 a 125 puntos. Dentro de este indicador, la situación financiera actual mejoró un 15% (123 versus 107), mientras que las expectativas de inversión en activos fijos crecieron hasta 126 puntos, muy cerca del máximo histórico registrado por ese indicador.

Sin embargo, esa mejora todavía no se traduce en un incremento generalizado de las inversiones.

«Las expectativas de inversión mejoran, pero todavía no vemos una concreción masiva. Creemos que las decisiones de largo plazo siguen condicionadas por la incertidumbre respecto del escenario político y económico hacia 2027», sostuvo Steiger.

Por su parte, el Índice de Expectativas Futuras avanzó un 13%, al pasar de 149 a 168 puntos.

El 65% de los productores considera que su situación financiera mejorará durante los próximos doce meses, mientras que ocho de cada diez creen que el sector agropecuario estará mejor dentro de un año.

Fuerte optimismo para la ganadería

El relevamiento muestra que la visión más positiva se concentra en la producción ganadera. El 80% de los productores considera que la ganadería vacuna atravesará buenos años durante el próximo lustro, impulsada por los altos precios actuales y por perspectivas favorables para la oferta y la demanda mundial de carne.

En agricultura también predominan las expectativas positivas, aunque con menor intensidad: el 53% cree que los próximos cinco años serán favorables, mientras que un 43% estima que la situación permanecerá estable.

«Existe un marcado optimismo con la ganadería porque sus ciclos productivos son más largos y hoy reúne condiciones favorables tanto por precios como por perspectivas de mercado. En agricultura, en cambio, el optimismo convive con márgenes todavía muy ajustados», señaló Steiger.

Costos, precios y rentabilidad siguen siendo los principales desafíos

A pesar de la mejora general del índice, los productores continúan señalando que la recuperación económica del sector dependerá principalmente de una reducción en los costos.

El 58% considera que la mejora de su situación financiera deberá venir de una baja en los precios de los insumos, mientras que un 48% espera mejores precios para la producción. En menor medida aparecen como factores relevantes las condiciones climáticas (40%) y las variables políticas (30%).

«La confianza mejoró, pero los márgenes siguen muy presionados. Mientras no se reduzcan los costos o mejoren los precios de los productos agrícolas, la recuperación de la rentabilidad continuará siendo limitada», afirmó Steiger.

La tierra recupera atractivo, aunque las retenciones siguen pesando

El informe también refleja una mejora en las expectativas sobre el mercado de tierras.

La mitad de los productores considera que los precios de la tierra aumentarán durante los próximos doce meses, mientras que un 46% cree que permanecerán estables.

Al analizar qué factores determinan el valor de ese activo, el 49% identifica a la rentabilidad del negocio (margen neto) como la variable más importante, seguida por el impacto de las retenciones, mencionadas por el 44% de los productores como un factor que continúa limitando el valor de la tierra.

Respecto del reciente anuncio de reducción parcial de las retenciones, el 44% considera que tendrá un impacto significativo sobre los resultados económicos de la producción, mientras que un 29% entiende que se trata principalmente de una señal política.

«Los productores entienden que cualquier mejora permanente en la rentabilidad también termina reflejándose en el valor de la tierra. Por eso las políticas que afectan los márgenes siguen siendo determinantes en las decisiones de inversión», concluyó Steiger.

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