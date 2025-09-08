El Gobernador entrega maquinarias a Consorcios Camineros en el interior

Charata. Con esta entrega y la incorporación de nuevas maquinarias a otros consorcios, el gobierno provincial reafirma su compromiso con la red de caminos rurales, fundamentales para garantizar la conectividad y fortalecer la producción en toda la región.

El gobernador Leandro Zdero entregó ayer una motoniveladora marca LOVOL modelo FPY 170 motor Cummins al Consorcio Caminero N°14 de la localidad de Charata. Durante el acto también se exhibieron otras cuatro máquinas que serán destinadas a distintos consorcios de la provincia.

Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora, Silvana Schneider; el ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik; el intendente de Charata, Rubén Rach; el presidente del Consorcio Caminero N°14, Marcelo Aquilino y el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela.

En la localidad de San Bernardo, el gobernador Leandro Zdero entregó el fin de semana una motoniveladora marca LOVOL modelo FPY 170 motor Cummins al Consorcio Caminero N°60. También estuvieron presentes el ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik; el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, Julio Fantín y el presidente del Consorcio Caminero N°60, Walter Tour.

Mensaje de Zdero

El primer mandatario provincial ratificó la alianza que su gestión tiene con el campo con la entrega de esta nueva maquinaria que será destinada para mejorar los caminos rurales. “Hoy entregamos esta máquina al Consorcio Caminero N°14 y exhibimos otras que serán destinadas a distintos consorcios de la provincia, reafirmando nuestro compromiso de que la gente del campo pueda trabajar en mejores condiciones”, detalló.

De esa manera, el Gobernador comentó: “Desde que asumimos con Silvana Schneider tenemos una alianza concreta con el campo, y una de las formas de fortalecerla es brindando estas herramientas de financiación. Desde el primer día dialogamos con Julio Fantin (presidente de la Asociación de Consorcios Camineros), y empezamos a trabajar con todos. La idea es estar espalda con espalda para sacar adelante al campo”.

Además de las mejoras viales, Zdero también recordó la baja de impuestos que anunció este año para el sector productivo. “Bajamos impuestos, como Ingresos Brutos, que pasó de 3,5% a 3,2% y el año próximo será 2,9%. Con estas herramientas y el esfuerzo compartido con los consorcios, buscamos mantener los caminos y acompañar al campo para que Chaco continúe creciendo”.

Compartir