El intendente García destacó la realización exitosa realización de los carnavales

Machagai. El jefe comunal se expresó en la redes y señaló a la fiesta como «un hermoso espectáculo».

«Quiero expresar mis felicitaciones y mi más sincero reconocimiento a cada una de las Comparsas de nuestra ciudad que hicieron de los Carnavales 2026 un hermoso espectáculo», dijo el intendente García, y remarcó: «Sé del esfuerzo que cada una de las instituciones realiza durante todo el año para llevar adelante las actividades deportivas y culturales brindando contención social a nuestros niños y jóvenes».

Agregó también «por eso quiero agradecer este enorme trabajo que permite en el receso deportivo que Machagai cuente con un evento cultural y turístico único en la provincia, valorar la labor de cada subcomisión de comparsa, de los bailarines, de los rítmistas, de cada banda, de los colaboradores de cada comparsa y por supuesto el reconocimiento al gran acompañamiento que tiene la familia detrás de cada uno de ellos».

Finalmente dio las «gracias por estos Carnavales 2026 que realmente brindaron brillo, color y alegría a los miles de vecinos y vecinas que se asistieron a cada luna de carnaval desde la gestión seguiremos siempre acompañando.

Feliz Carnaval para todos».

