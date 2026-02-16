El Insssep garantiza la entrega de medicamentos para tratamientos crónicos

Resistencia. «De esta manera, fortalecemos la entrega directa en nuestras farmacias sociales de Resistencia y del interior de la provincia, facilitando el acceso oportuno a los tratamientos esenciales y evitando interrupciones en el seguimiento de enfermedades crónicas», expresó el titular del organismo, Rafael Meneses.

A partir del miércoles 18 de febrero de 2026, quienes acceden a la cobertura mediante el Fondo de Alta Complejidad y Discapacidad podrán retirar en las farmacias sociales del organismo los medicamentos destinados a tratamientos crónicos, con especial énfasis en la prevención cardiovascular.

La disposición incluye fármacos para patologías como hipertensión arterial, dislipidemia y otras enfermedades vinculadas al cuidado integral del sistema cardiovascular, además de otros tratamientos crónicos contemplados dentro del fondo. El anuncio lo confirmó el presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, quien subrayó que la iniciativa marca el inicio de un proceso de recuperación y regularización en la provisión de medicamentos para los beneficiarios. Las farmacias sociales del INSSSEP ubicadas en Resistencia -como las de avenida 25 de Mayo y otras sedes-y en distintas localidades del interior ya se encuentran preparadas para implementar esta modalidad de dispensa a partir de la fecha indicada. Desde el organismo invitaron a los afiliados comprendidos en el Fondo de Alta Complejidad y Discapacidad a acercarse con la documentación y la receta correspondiente para retirar los medicamentos. Para consultas sobre horarios o requisitos, se recomienda comunicarse directamente con las farmacias sociales o a través de los canales oficiales del INSSSEP. La medida representa un avance en la gestión del fondo y reafirma el compromiso de la actual conducción con la salud y el bienestar de los afiliados en toda la provincia.

