El Inter Miami se consagró campeón por primera vez en su historia

EEUU. El equipo que lidera Lionel Messi venció a Vancouver Whitecaps por 3 a 1 en la final de la Mayor League Soccer para levantar el trofeo por primera vez. De Paul anotó el segundo tras asistencia de Messi.

El Inter Miami, con el argentino Lionel Messi, le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En el partido disputado en el Chase stadium y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el defensor colombiano Edier Ocampo en contra abrió el marcador a los 9 minutos para el Inter Miami.

En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 15 minutos pero Rodrigo De Paul, con asistencia de Lionel Messi, volvía a adelantar a los locales a los 29 minutos, cuando parecía que todo terminaría en igualdad y la final de la MLS quedaría a merced de los penales.

Finalmente, el partido lo sentenció el argentino Tadeo Allende con su gol a los 49 minutos del complemento.

Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.

Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 48 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés.

