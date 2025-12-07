7 diciembre, 2025

Con nuevo equipamiento Secheep reforzó la generación energética en Comandancia Frías

Comandancia Frías. La empresa SECHEEP incorporó un nuevo grupo electrógeno de 640 kVA que permitirá reforzar la generación local en Comandancia Frías y mejorar la calidad del servicio eléctrico para toda la comunidad.

El equipamiento fue instalado y puesto en funcionamiento por equipos técnicos de la empresa energética provincial, en el marco del plan de modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico en zonas rurales y comunidades del interior profundo.

Desde SECHEEP destacaron que esta incorporación “representa un paso clave para garantizar un suministro más confiable en una localidad que depende en gran medida de la generación propia”.

Además, remarcaron que el nuevo grupo electrógeno “no solo mejora la respuesta ante picos de demanda, sino que también permite brindar un servicio más estable y seguro para los hogares, las escuelas, los centros de salud y las actividades productivas”.

La empresa provincial continuará avanzando con mejoras en materia de generación, redes y equipamiento en distintos puntos del territorio chaqueño, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio y acompañar el desarrollo de las comunidades.

