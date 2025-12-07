Gremialista alineado al PJ pidió «organizarse» para evitar retención de motos y fue denunciado penalmente

Sáenz Peña. Fue denunciado por «Supuesta Incitación a la Violencia colectiva, Instigación a cometer delitos, Alterar el Orden Público, la Paz Social y el Orden Constitucional» (Artículo 209 del CPA). Se trata de Atilio Ávalos, un jubilado municipal que desde hace tiempo convoca a concentraciones frente al Concejo Deliberante.

Ávalos durante una entrevista frente al Municipio, acompañado por Gladis Galván y Rubén García, dirigentes del PJ local, convocaba a los ciudadanos a organizarse para formar grupos que adviertan a los conductores de motovehículos sobre la ubicación de los operativos de control de tránsito, buscando evitar las multas y la retención preventiva de los rodados que no cumplen con la reglamentación vigente.

Entre las expresiones utilizadas Ávalos aseguraba «…nos organizamos y vamos a evitar que Bruno Cipolini y su banda sigan robando a cara descubierta».

Ante esto el abogado Juan Pokorny presentó una denuncia, como apoderado del intendente Cipolini, y en la misma se consigna que Ávalos grabó un video frente al Municipio, el cual se viralizó, donde manifiesta lo siguiente: «Tenemos que hacer un grupo de todos los damnificados que quieran participar cuando hay operativos de choreos de motos (consignando videos de operativos de control vehicular del local) en la ciudad… nos organizamos y vamos a evitar que Bruno Cipolini y su banda sigan robando a cara descubierta, los medios de transporte que tienen los trabajadores y vamos a evitar ciudadanos Saenzpeñense, organicemos».

Tras la denuncia Ávalos fue conducido a la Comisaría donde, por orden del fiscal César Collado, se dispuso notificación de Expediente en Libertad.

Ávalos convocó a los medios frente al Concejo Municipal para exigir respuestas a los planteos de los jubilados locales, oportunidad en que se despachó con gruesos improperios hacia la persona de varios funcionarios, entre estos Carim Peche, Gerardo Cipolini, Alicia Gaña y el propio Bruno Cipolini. «A mi no me va a temblar la pera, y si no les gusta que me denuncien», desafiaba ante las cámaras.

