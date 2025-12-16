16 diciembre, 2025

El Municipio comunicó que SP Bus funcionará con horario reducido durante el receso escolar

Sáenz Peña. Desde el lunes 21 de julio hasta el sábado 2 de agosto, el servicio estará disponible de lunes a viernes en doble turno, mientras que los sábados sólo en el horario matutino.

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña informó que el transporte urbano SP Bus modificará temporalmente sus horarios de circulación por el receso escolar. La medida rige desde este lunes 15 de diciembre.

Durante este período, el servicio funcionará de lunes a viernes en dos turnos: de 6:30 a 13 horas y de 15:30 a 22:30 horas.

En tanto, los sábados la prestación será solo de 7 a 13 horas y precisaron que los domingos y feriados no habrá servicio.

La modificación responde a la menor demanda registrada en estas fechas, debido a la suspensión de actividades escolares en todos los niveles.

