Villa Berthet luce el espíritu navideño en sus calles y espacios públicos

Villa Berthet. En estos días, la localidad conocida como el Diamante Chaqueño, al igual que otras localidades, hizo el encendido de luces con respecto a la llegada de Navidad.
«Encendimos las luces de Navidad y dimos inicio a una de las épocas más lindas del año en Villa Berthet», comunicó el intendente Germán Honcheruk, y destacó: «Nuestras calles ya se visten de luz, reflejando el espíritu de encuentro, esperanza y comunidad que caracteriza estas fechas».
Por otra parte, el joven jefe comunal mencionó que «Destacamos el trabajo del Área de Reciclado de la Municipalidad, cuyo compromiso y dedicación hicieron posible una ciudad más linda y llena de colores».
«Seguimos fortaleciendo nuestras tradiciones y celebrando el espíritu navideño que nos une como comunidad, para que cada vecino y cada familia puedan vivir estas fiestas con alegría y en armonía», dijo finalmente.