Villa Berthet luce el espíritu navideño en sus calles y espacios públicos

Villa Berthet. En estos días, la localidad conocida como el Diamante Chaqueño, al igual que otras localidades, hizo el encendido de luces con respecto a la llegada de Navidad.

«Encendimos las luces de Navidad y dimos inicio a una de las épocas más lindas del año en Villa Berthet», comunicó el intendente Germán Honcheruk, y destacó: «Nuestras calles ya se visten de luz, reflejando el espíritu de encuentro, esperanza y comunidad que caracteriza estas fechas».

Por otra parte, el joven jefe comunal mencionó que « Destacamos el trabajo del Área de Reciclado de la Municipalidad, cuyo compromiso y dedicación hicieron posible una ciudad más linda y llena de colores».