La secretaria Ejecutiva de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina estará en Sáenz Peña

Sáenz Peña. Vanesa Monzón llega a la Termal para compartir un Encuentro de Comunicadores Católicos realizados por la Pastoral de Comunicación de la Diócesis San Roque. La joven es eferente argentina en comunicación, innovación y educación, con proyección internacional.

Este sábado 20 de diciembre se realizará un Encuentro de Comunicadores en el SUM del Colegio San Roque, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, organizado por la Pastoral Digital Diocesana.

La jornada está pensada como un espacio de formación, reflexión y encuentro para quienes trabajan en alguna área de la comunicación dentro de parroquias, grupos o comunidades, y también para todas aquellas personas que sienten el deseo de sumarse a la evangelización digital. El encuentro comenzará a las 8.00 horas y contará con momentos de oración, talleres y charlas, orientados a fortalecer la misión comunicacional de la Iglesia en los distintos ámbitos y plataformas. Uno de los momentos destacados será la disertación de Vanesa Monzón, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina y co-creadora de la plataforma Fratelli Tutti, quien compartirá su experiencia y visión sobre la comunicación al servicio del Evangelio. Al mediodía se realizará un almuerzo a la canasta, promoviendo un clima fraterno y de intercambio entre los participantes. La actividad concluirá aproximadamente a las 15 horas. Desde la organización destacan que la invitación es abierta y animan a todos los interesados a participar de esta propuesta que busca seguir impulsando una comunicación comprometida, creativa y al servicio de la comunidad.

Compartir