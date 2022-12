El Municipio instaló la cámara de videovigilancia N°350 en la ciudad

En la mañana del miércoles, el intendente Bruno Cipolini supervisó la instalación de cámara de videovigilancia N°350 la ciudad, superando así el compromiso asumido en 2019, de contar con 300 cámaras instaladas al finalizar la gestión.

En la oportunidad el Intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Diego Landriscina y el subsecretario de Modernización, Sebastián Chade. La nueva cámara fue ubicada en la calle 24 y 51.

“Esta es una cuestión a la que le hemos puesto mucho ímpetu, remarcando siempre que la seguridad no es una responsabilidad directa del municipio, sino que está en otros niveles del Estado. Nosotros no tratamos de reemplazar a las fuerzas de seguridad con quienes tratamos de trabajar de manera conjunta, no podemos reemplazar el servicio de justicia, pero estamos en la parte preventiva de la cadena tratando de dotar de la mejor manera a nuestros vecinos con las alarmas vecinales, pero también desde nuestro Centro de Monitoreo, hoy con 350 cámaras en funcionamiento”, sostuvo.

Por otro lado, remarcó la importancia de la extensión de la fibra óptica para poder llegar a más barrios para que se puedan instalar más cámaras fuera del casco céntrico. En cuanto al nuevo edificio del Centro de Monitoreo comentó que presenta un alto grado de avance y se espera que para los primeros meses del año pueda estar operativo.

“Contar con el nuevo edificio se ha vuelto una necesidad, el actual Centro de Monitoreo se encuentra colapsado en cuanto a su capacidad por una cuestión de espacio. Necesitamos el edificio para que el monitoreo en tiempo real de todas las cámaras que tenemos instaladas pueda ser más eficiente”, finalizó.