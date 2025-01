El Municipio le paga sueldo a funcionario que «pasea» por El Impenetrable

Sáenz Peña. Debiera estar en los barrios haciendo contención. Estuvo involucrado en una balacera entre «narcos». Lo sostienen en la gestión desde la Pandemia y hoy es Director del Programa Salud Municipal. Un emprendedor que fue subsidiado por el gobierno de Peppo al decir que era inundado. Un viajero que fue a observar 2 mundiales consecutivamente. Como dicen en política «un jugador de toda la cancha».

Cristian Rivas fue responsable del Plan Detectar en la Pandemia Covid, luego como Coordinador de la Unidad Sanitaria Móvil Municipal, y actualmente se desempeña como Director del Programa Salud Municipal. Sin embargo, lejos de sus actividades municipales, inexplicablemente, el funcionario de la gestión radical saenzpeñense, suele ser visto en cuanto Operativo de Abordaje Territorial realice el Gobierno provincial en El Impenetrable, a las órdenes del ministro de Salud Sergio Rodríguez y de la subsecretaria de salud Mariela Mercadín.

Rivas, que utiliza vehículo oficial de la comuna, es secundado por Norberto Acevedo, quien seria su chofer personal, aunque figura en un listado de octubre pasado como nuevo contratado de la Dirección del Hospital 4 de Junio a cargo del cirujano Jaime Etchelouz, y que según fuentes ministeriales esta a cargo de la morguera pero fue contratado para cumplir la función de monitoreo y vigilancia.

Este medio buscó información oficial sobre que Secretaría y/o funcionario tiene a cargo ese programa, y la respuesta fue «es un programa nomas, al igual que el programa Sáenz Peña Sustentable y Circular -a cargo de la hermana del intendente, Cecilia-«. Ante la insistencia en conocer cual es la función del programa en la ciudad, la respuesta fue escueta: «es un programa que depende del Ejecutivo nomas».

Por deducción se puede elucubrar que Cristian Rivas está a las órdenes del intendente. En una nota realizada por Radio La Red en noviembre pasado, el propio Rivas se jactaba que “Sáenz Peña es la única ciudad que tiene un programa de salud municipal” y reseñaba que se aboca a la atención diaria realizada mediante operativos móviles, pero que se aprestaba a tener una sede (tipo Sala o Centro de Salud Municipal).

Lo que nadie explica es cuál es la tarea específica de Rivas en los Operativo de Abordaje Territorial que realiza la Provincia. Alejado de las realidades de los barrios, que no son pocas, Rivas aparece siempre en las fotografías tomadas a casi 500 km (como la que ilustra la portada tomada la semana pasada).

Una figura controvertida

Una información publicada en diversos medios nacionales, como el caso del Diario Época de Corrientes, se conoció en el año 2022. Ese día una discusión entre «narcos» conocidos de la segunda ciudad chaqueña, fue cerrada a los tiros en un bar céntrico y dejó como saldo un deceso y tres heridos. Uno de los heridos y sobrevivientes era un funcionario de la municipalidad local y dueño del comercio: Cristian Rivas.

Tras ese hecho de sangre, Rivas cerró Vittor Bar y en el lugar sólo opera una despensa de comestibles en general. El funcionario municipal, una suerte de «operador político» del Ministerio de Salud que conduce Sergio Rodríguez y hombre cercano a Bruno Cipolini, inició su actividad con un modesto quiosco 24hs, recaló en una despensa, lo transformó en un bar contrariando las Ordenanzas respecto a la ubicación de bares y pub dentro de las 4 avenidas (zona residencial).

Lo que a muchos llamó la atención, excepto a los fiscales y la Policía, es que los narcos Ariel Sosa como Miguel Fernando «Chupachichi» González eran habitué del lugar, según comentarios de muchos vecinos, y que la presencia en ese sitio no fue una casualidad ni un hecho fortuito. Según Rivas en la balacera mortal solo quiso apaciguar y la ligó de arriba, una aseveración que nadie creyó mucho, pero que sirvió para hacerlo zafar del enfoque de la Justicia en ese momento.

Emprendedor exitoso, hoy dedicado a la política

Cristian Rivas supo hacerse visible cuando el Gobierno de Domingo Peppo dispuso dinero a supuestos emprendedores, oportunidad en que la secretaria de Empleo destacó cómo la asistencia del Gobierno ayudó a Cristian a salir adelante tras una inundación. El hoy funcionario del Estado municipal bastión electoral por excelencia de la UCR tan adelante pudo salir que terminó en el Mundial de Rusia en ese mismo mes. Y Rusia no fue el único mundial de futbol al que asistió, pues también estuvo en Qatar y su presencia no pasó desapercibida porque algunos medios de comunicación, en particular, radios le hacía «reportajes» y el muchacho era tomado como una suerte de cronista enviado especial.

Hazte fama…

Pero pareciera que a la UCR saenzpeñense, a los legisladores de éste partido, tanto provinciales como nacionales, o al propio intendente de la ciudad, no les molestan los comentarios ni insinuaciones que recaen sobre ciertas figuras del Gabinete. Tampoco le llama la atención a los fiscales de investigación penal, ni a la Procuraduría, ni a los jefes policiales, ni a los Ministerios provinciales o el mismo Gobierno.

En Sáenz Peña, en un grupo de WhatsApp que el mismo Jefe de Policía comparte con algunos periodistas, un trabajador de los medios advirtió sobre creencias o leyendas urbanas respecto de éste funcionario y el submundo delictivo. Lo llamó «jefe narco» y enunció acusaciones con nombre y apellido, y la única respuesta obtenida fue: «ya lo tenemos vigilado».

Sin cuestionamientos: Ni de aquí, ni de allá…

Hoy en día, Rivas es una suerte de filtro para acceder a la figura de la actual directora general de Zonas Sanitarias Mariela Mercadín o al propio director del 4 de Junio Jaime Etchelouz.

No se conoce con exactitud cuál es el rol de este funcionario encargado del Programa de Salud local pero que no podría distinguir entre los efectos de un analgésico a un purgante. No existe respuesta por parte del Gobierno local cuando se le indaga por sus paseos por la geografía chaqueña sacándose fotografías para «aparentar» o «mostrarse» en acciones que son propias de la provincia.

Cabe señalar que también hay un marcado silencio cómplice de quienes deben ejercer el contralor municipal, tanto de los concejales de la oposición como los del oficialismo. Tévez, Arrudi y Pereyra nunca se han expresado por estas situaciones. El PJ local está trunco hace años y hoy ni si se cocieran los pedazos se podría construir una fuerte de Frankenstein opositor. Por otra parte a la presidente del Concejo Nora Gauna se la ve más dedicada a seguir de cerca la trayectoria sin éxito de su hijo corredor de autos, Denis Kissiel de vacaciones en la ciudad dedica sus tardes a hacer caminatas por las avenidas junto a su esposa también funcionaria municipal, Andrés Neznajko sólo tiene tiempo para sus misiones pastorales, Pablo Hukovsky no puede hablar porque el funcionario de presente vidrioso se relaciona a su esposa que es Subsecretaria, y así todos callados.

