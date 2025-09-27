El Municipio y el INTA realizaron una capacitación sobre alumbrado eléctrico rural

Sáenz Peña. En el marco del programa «Sáenz Peña Regenera» municipalidad a través de la Subsecretaría de Producción Primaria y el INTA se realizó una capacitación sobre alambrados eléctricos para el manejo de pasturas nativas e implantadas.

La actividad contó con la participación de productores y estudiantes de todo el Chaco, quienes aprendieron sobre el uso eficiente de alumbrados eléctricos con los expertos de CECAIN quienes compartieron conocimientos sobre materiales e insumos necesarios para la implementación y mantenimiento de estos sistemas.

Temas Abordados

Durante la jornada que tuvo lugar en la ruta 95 kilómetro 1121 de La Chiquita, allí se abordaron cuestiones sobre:

– Boyeros Eléctricos: El técnico del INTA, Orlando Pachinski, dictó una charla sobre el uso de boyeros eléctricos. Se enfatizó la importancia de tener un boyero en buen funcionamiento para el manejo eficiente de pasturas nativas e implantadas.

– Materiales e Insumos: Guillermo Pagani, dueño de la empresa ADN Ganadera, compartió información sobre los materiales e insumos disponibles para la implementación y mantenimiento de sistemas de boyeros eléctricos.

Objetivos y Participantes

La actividad se desarrolló con el objetivo de capacitar a productores y estudiantes sobre el manejo y administración de pasturas, destacando la utilidad de los alambrados eléctricos en estos sistemas.

Compartir