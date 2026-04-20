El PJ realizó su Congreso, y Capitanich volvió a tener un mensaje furibundo

San Bernardo. El actual senador habló de propiciar una mesa del congreso con 12 miembros y 13 comisiones activas, para elaborar un plan de Gobierno. Habló de fortalecer la unidad, la organización y la solidaridad del peronismo. Aplaudido y aclamado durante su discurso, tras el acto fue esquivo con la prensa cuando le preguntaron por funcionarios procesados y las acusaciones de Tito López.

Fuentes partidarias, y el propio Jorge Capitanich, hablaron de 3 mil asistentes. Algunos sectores no participaron y apuntaron críticas por tratarse de un Congreso sólo para la foto y el aplauso hacia «el líder». Algunos medios le preguntaron a Capitanich por sus ex funcionarios procesados, y dijo que «están injustamente procesados, por operaciones y presiones políticas a la Justicia», mientras que al ser consultado por las acusaciones de Tito López respondió «que diga lo que quiera».

“Hoy venimos a este congreso con una premisa clara: fortalecer la unidad, promover la organización y garantizar la solidaridad. Porque hoy más que nunca el pueblo peronista unido levantará las banderas necesarias para interpretar al pueblo argentino y al pueblo chaqueño. No cabe la menor duda de que en el año 2027 vamos a gobernar la patria y vamos a recuperar la provincia de la mano de los compañeros y compañeras elegidos por la voluntad popular”, sostuvo categórico el exgobernador para marcar los ejes de lo que será el trabajo del movimiento justicialista de cara al 2027.

Eufórico pero visiblemente airado, colérico, muy propenso a enfurecerse y denotando una fuerte furia, se refirió varias veces al modelo económico de Milei y criticó al gobierno de Zdero, anunciando que cuando se ganen las elecciones y el gobernador vuelva a ser peronista lo primero que se hará es comprar un tacho de pintura azul para borrar en toda la provincia el fucsia pintado por Zdero. La frase no pasó desapercibida ya que denota claramente que el tres veces gobernador y actual senador no puede sanar la herida que le produjeron las derrotas electorales.

Respecto a la búsqueda de nominaciones para representar al sector K en el Chaco, convocó a “definir un método transparente de selección de candidatos, con fiscalización y regulación estatal (las Paso), que garantice la participación democrática sin anular la voluntad popular. Hemos planteado el debate sobre la boleta única como instrumento interesante”.

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